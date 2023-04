Camillo il magnifico: un cocktail toscano a base di olio dedicato al padre del Negroni

Un drink originale che interpreta attraverso i suoi componenti la storia e la cultura di un territorio presentato al Florence Cocktail Week di Firenze . La storia del Negroni.

Un drink unico e originale che interpreta la storia e la cultura di un territorio, con un protagonista d’eccezione, l’olio Delicate Maurino del Frantoio Franci: è “Camillo il Magnifico” un omaggio al conte Camillo Negroni, bon vivant dei due mondi, cowboy nel Montana, spadaccino a New York, che tra il 1919 e il 1920 chiese al barista del Caffè Giacosa di Firenze, Fosco Scarselli, di realizzare un cocktail composto da una parte di vermut rosso, una di bitter Campari e una di gin, che da quel momento prese il suo nome. A realizzarlo Simone Covan Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora che ha mixato gli ingredienti: l’olio Franci prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia, piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, unico vulcano spento, classificato da Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award come il migliore d’Europa, un gin prodotto con le bacche di ginepro raccolte esclusivamente in particolari aree appenniniche della Toscana, il Gran Liquore della Certosa di Firenze, un distillato di erbe e fiori che riprende la tradizione certosina e che si produce dal 1835, un tocco di Bitter Fusetti, amaro realizzato con un mix botanico fra cui spiccano i classici genziana, rabarbaro e china con l’inconsueto quassio, e la giusta punta di acidità conferita da arancia amara e chinotto speziato, e infine un’ erba aromatica: la nepitella selvatica.

L’olio Delicate Maurino Franci elegante ed avvolgente, profumato ed intenso con un finale pulito e persistente – spiega Covan – rende la bevanda più̀ cremosa e vellutata al palato e contribuisce a rendere la sensazione più persistente.

La presentazione in anteprima del cocktail è avvenuta al Santa Cocktail Club in occasione della Florence Cocktail Week di Firenze. Cultura, identità, biodiversità sono i valori che l’associazione culturale Premio il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award, presieduta da Matia Barciulli, ha l’obiettivo di rendere l’olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile.