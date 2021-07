Calici di Stelle: dal 31 luglio al 15 agosto gli appuntamenti dell’estate italiana col vino

Ricco calendario di appuntamenti per enoturisti con con il mondo del vino ma anche con i territori, i borghi, le piazze più suggestive lungo tutto lo stivale. Il programma dei vari eventi regione per regione

Dalle piazze e dalle vigne, dai piccoli borghi e dai campi, passando per alcune delle più belle location della nostra penisola. Da qui parte il richiamo dei territori e delle città rivolto agli enoturisti, per offrire l’emozione dell’assaggio del Vino in contesti straordinari e suggestivi. Protagonisti il Vino, appunto, e le Stelle. “Tra Cielo e Terra” è il tema di Calici di Stelle 2021, un invito a fermarsi, come sospesi, e a lasciarsi andare alle sensazioni piacevoli che serate come queste possono regalare. E con un calice tra le dita riscoprire emozioni dimenticate e sperimentarne di nuove. Un momento di stacco dalla frenesia quotidiana, favorito dalla notte che acuisce i nostri sensi.

“Abbiamo davvero tutti bisogno di benessere e distrazione – dichiara Nicola D’Auria, da poco riconfermato alla presidenza nazionale del Movimento Turismo del Vino – e, senza venir meno alle indispensabili regole di sicurezza e protezione, siamo pronti a regalare agli enoturisti nazionali e internazionali un nuovo appuntamento con il mondo del vino. Ma anche con i territori, i borghi, le piazze della nostra splendida Italia. Ancora più affascinante quando la viviamo sotto un meraviglioso cielo stellato”.

Il tintinnio dei calici e il profumo del vino si apprezzeranno nei Comuni delle Città del Vino e nelle vigne delle centinaia di cantine associate al Movimento Turismo del Vino durante questi 15 giorni di eventi distribuiti nelle diverse regioni italiane.

“Anche per questa estate 2021 si conferma la collaborazione tra Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, – prosegue D’Auria – una partnership consolidata che ha prodotto nelle precedenti edizioni una sempre maggiore crescita di interesse nei confronti di Calici di Stelle, decretandone il successo di pubblico che caratterizza questa amatissima manifestazione”.

Calici di Stelle è divenuto così una felice sintesi di esperienze e realtà diverse ma strettamente unite nei valori e nell’identità. Territori vitivinicoli e Comuni sono infatti tutti portatori di ricchezza produttiva, storica e culturale, creando così un insieme di indiscutibile appeal.

“Mi auguro davvero che questa edizione di Calici di Stelle – sottolinea Floriano Zambon, Presidente di Città del Vino – sia un ulteriore passo verso la ripresa e la normalità della nostra vita. La pandemia lo scorso anno ha costretto a limitare molti eventi; quest’anno, pur sempre nel rispetto delle norme anti contagio, sarà possibile riappropriarsi di luoghi suggestivi e di brindare non solo alle stelle ma anche a noi stessi, alle nostre vite. I centri storici, i borghi, i luoghi più belli delle Città del Vino sono pronti ad accogliere i turisti, un segnale importante per le economie locali e per tutta la filiera del vino.

La collaborazione con il Movimento Turismo del Vino continua non solo per Calici di Stelle a dimostrazione che è possibile fare bene se c’è unità di intenti. I territori del vino meritano la nostra attenzione condivisa perché dobbiamo fare di tutto per sostenere questa filiera che dà ricchezza e produce valore”

Il Programma della manifestazione regione per regione

Friuli Venezia Giulia

L’evento estivo di Movimento Turismo Vino Friuli V.G, si svolge giovedì 5 e sabato 6 agosto nello scenografico Chiostro di San Francesco a Cividale del Friuli: spazio a piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio, la cultura e l’arte e degustare le vere “stelle” dell’evento… i vini di alcune delle migliori cantine regionali. Ventidue le serate in venti località delle Città del Vino.Si parte il 31 luglio da uno dei rari ponti al mondo dedicati a un vino, quello dello Schioppettino tra Prepotto e Dolegna del Collio per arrivare poi al gran finale del 13 agosto dopo aver toccato le varie zone Doc della regione nei territori provinciali di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Tutti gli eventi proporranno i vini locali uniti a specialità enogastronomiche e a momenti di intrattenimento sotto le stelle.

Trentino Alto Adige

Per gli enoappassionati il Movimento Turismo del Vino del Trentino organizza l’appuntamento con la degustazione dei vini regionali il 7 agosto a Madonna di Campiglio presso lo chalet FIATdalle ore 19 alle 23 con degustazione di vini insieme ai produttori e a seguire cena all’interno del rifugio. Una magica serata dedicata ad eccellenti vini e distillati, abbinati ai piatti della tradizione e… stelle cadenti in collaborazione con l’APT di Madonna di Campiglio e gli astrofili EITSA. Per le Città del Vino il Comune di Mezzolombardo (Trento) apre Martedì 10 Agosto i Vigneti del Convento dei Frati Minori Francescani. Una serata alla scoperta del Teroldego, con degustazione di vini e grappe delle Cantine di Mezzolombardo serviti direttamente dai produttori e accompagnati da prodotti del territorio preparati dallo chef Paolo Dolzan. La Pro Loco di Mezzolombardo aspetta gli ospiti dalle ore 19.30 in un’atmosfera suggestiva con musica dal vivo, per un viaggio all’insegna del Principe dei vini trentini. All’interno delle mura del vigneto saranno allestite una mostra fotografica dell’antico borgo di Mezzolombardo e con la collaborazione del Museo Civico di Rovereto ci sarà la possibilità di osservare le stelle.

Valle D’Aosta

La Città del Vino di Morgex (Aosta) propone Martedì 10 Agosto Pic-Nic e Concerto sotto le stelle. Un grande ritorno quello del prestigioso territorio valdostano, siglato quest’anno da una bella iniziativa a cura della Pro Loco di Morgex, all’insegna delle produzioni tipiche e rigorosamente su prenotazione. Arte, musica, osservazione delle stelle e percorsi enogastronomici, con un concerto dedicato.

Piemonte

Segnaliamo la degustazione di Grappa presso La Cantina del Movimento Turismo Vino Piemonte Mazzetti d’Altavilla con visita alla Distilleria (tutti i giorni su prenotazione). Attivo anche il ristorante, sempre su prenotazione.

Il 10 AgostoCantina Marenco in Cascina Maltignosa apre ad un suggestive pic nic con degustazione in vigna per godere del Cielo stellate della note di San Lorenzo. Sabato 7 e Domenica 8 Agosto Le Città del Vino festeggiano l’estate ad Albugnano (Asti) con il Brindisi dal “Balcone del Monferrato”. Nella notte di vino e di stelle il paese di Albugnano, conosciuto come “Il Balcone del Monferrato” per la sua altitudine (549 m di altezza) e per lo straordinario panorama che si gode dal belvedere affacciato su boschi, vigneti e pievi medievali, ospita una degustazione enogastronomica che vedrà protagonisti vignaioli e produttori della zona.

Veneto

I comuni veneti di Cortina d’Ampezzo e Martellago si gemellano con le cantine del Movimento Turismo del VinoVeneto il 7 agosto. A Cortina, 9^ edizione dell’appuntamento fra i più attesi della stagione estiva nella città simbolo delle Dolomiti che unisce al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ Hotel De la Poste in Corso Italia. L’evento, realizzato in collaborazione con Città del Vino e VeneziaEventi, si svolgerà dalle ore 17.00 alle 21.00. Sempre il 7 Agosto a Martellago (VE), in collaborazione con la Proloco locale e con il patrocinio dell’Amministrazione, con grande degustazione presso Villa Grimani-Morosini /Ca’della Nave (ore 18.00 – 24:00). Nella serata gruppi musicali, pittori che esporranno i propri elaborati artistici, laboratori con l’associazione degli astrofili.

Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza che Martedì 3 Agosto organizza un grande evento Palazzo Bonaguro e Belvedere di Piazza Terraglio. Un’occasione imperdibile, un viaggio eccezionale attraverso i Palazzi e le Mostre del centro storico. All’evento partecipano anche il Comune di Nove, il Gruppo Astrofili Monte Grappa e l’Osservatorio Astronomico di Nove. Non poteva mancare Conegliano (Treviso), Venerdì 30 e Sabato 31 Lugliocon le Degustazioni al Castello, una interessante proposta di degustazioni di vini e prodotti tipici presentati dalle Aziende del territorio. Le due serate saranno allietate dalla musica di sottofondo che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera. Dalle Ore 20.00 alle Ore 00.30 di Venerdì 30 e Sabato 31 Luglio sarà possibile degustare le eccellenze di territorio con la guida delle Aziende locali.

Lombardia

il 7 e 8 Agosto in quella che si può definire “la location perfetta”, ovvero all’ Osservatorio e Planetario di Ca’ del Monte, sopra a Cecima, in Oltrepo Pavese. Un grande banco di assaggio dei migliori vini del Movimento Turismo Vino della Lombardia e un cestino da picnic con “pani di stelle”, panini ideati ad hoc e realizzati con prodotti tipici e tradizionali del territorio (leggi tutto su www.mtvlombardia.com ). Sarà un viaggio nel cielo infinito, solo alla luce delle candele, in assenza di inquinamento luminoso per rendere unica questa occasione di degustazione.

Toscana

L’evento si svolgerà dal 31 luglio al 15 agosto nelle cantine del Movimento Turismo Vino della Toscana aderenti all’iniziativa e accanto al tema “Tra Cielo e Terra” le aziende aggiungono quello del “Desiderio”. Via dunque a iniziative che “realizzino i desideri dei winelovers”: spettacoli, momenti di osservazione delle stelle guidati da esperti, cene romantiche organizzate tra i filari e molto altro, per vivere al meglio la natura sotto il cielo stellato. Anche Calici di Stelle è inserito all’interno dell’iniziativa Dante in Vigna. Mercoledì 11, Giovedì 12 Agosto a Suvereto comune delle Città del Vino in provincia di Livorno, una tre giorni speciale: cene a tema con abbinamenti dei vini di Suvereto nei ristorantie Masterclass con i produttori suveretani. Durante la tre giorni, per le vie del centro storico, è allestita una Mostra fotografica dedicata proprio ad i produttori del territorio.

Marche

“Archeologia, Vino e Osservazione delle stelle” Sabato 7 e Domenica 8 Agosto nel comune delle Città del Vino delle Marche di Morrovalle (Macerata). E’ uno degli eventi più attesi dell’estate Morrovallese e del territorio marchigiano tutto. Nutrito il programma degli appuntamenti per passeggiare lungo il bellissimo Viale del Pincio e nel magnifico centro storico degustando i migliori vini del territorio e assaggiando le peculiarità gastronomiche sotto lo spettacolo luminoso delle stelle cadenti. Anche quest’anno sarà infatti garantita l’osservazione della volta celeste sotto la guida esperta degli astrofili. Non mancheranno i piacevoli intrattenimenti musicali e sarà possibile visitare il Museo Pinacoteca di Palazzo Lazzarini con annessa la nuova sezione archeologica con visite guidate all’Archeo Club Morrovalle. L’appuntamento è per Sabato 7 e Domenica 8 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00.

Abruzzo

Il Movimento Turismo Vino Abruzzo celebra Calici di stelle 2021 il 6 agosto dalle ore 20:30 nello splendido Castello Aragonese di Ortona, in provincial di Chieti, dove le cantine associate al Movimento proporranno I vitigni autoctoni abruzzesi con una incredibile degustazione sotto le stelle e su una delle più belle “terrazze” sul Mar Adriatico. Non solo il vino protagonista ma anche il cibo e la buona musica per una serata destinata a rimanere nel cuore dei winelovers abruzzesi ma anche dei tanti turisti che ad Agosto si trovano lungo la Costa dei Trabocchi. L’appuntamento è realizzato da MTV Abruzzo e l’amministrazione del Comune di Ortona.

Umbria

Dal 6 al 10 Agosto in Umbria I wine lovers potranno recarsi nelle 12 Cantine del Movimento Turismo Vino Umbria aderenti all’iniziativa per scoprire la grande ricchezza della regione e delle stelle d’estate. Il 10 Agosto, notte di San Lorenzo, nelle piazze delle Città del Vino della Regione si svolgeranno eventi, degustazioni guidate e intrattenimento. Ė giunto alla sua 21 esima edizione l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, con l’importante collaborazione in Umbria del Coordinamento delle Strade del Vino e dell’Olio. Picnic sotto le stelle, degustazioni, musica e momenti culturali, non mancheranno le osservazioni del cielo, in compagnia di esperti Astrofili che, come ogni anno, accompagneranno I curiosi alla scoperta dei segreti di stelle e pianeti.

Lazio

Calici di Stelle 2021 nelle Cantine del Movimento Turismo del Vino del Lazio: Cantinamena (Lanuvio, RM) per sabato 7 e 14 agosto dà appuntamento agli enoappassionati della regione per Astri di Vino, evento serale e osservazione del cielo con i telescopi. Anche la Cantina Pietra Pintaa Cori, in provincia di Latina, il 7 agosto propone una degustazione dei vini nella barriccaia dell’azienda. Per chi lo desidera è possibile cenare e trascorrere una serata nella natura e ammirare le stelle.

Campania

Movimento Turismo Vino Campania: in provincia di Avellino la Cantina Di Marzo il 10 Agosto appuntamento con gli Astrofili di Benevento. Degustazione di Spumante Metodo Classico di Greco di Tufo 1930, accompagnata da un piccolo buffet. Presso la Cantina D’Aione degustazioni il 6 Agosto. Il 7 Agosto ad Atripalda degustazione e cena nel resort di Mastroberardino. In provincia di Napoli a Boscotrecase, Sorrentino Vini apre agli enoturisti per una cena in vigna e Bosco Medici il 12 agosto prodotti tipici, fritti e piatti preparati dal nostro chef. Il tutto sarà accompagnato dai vini aziendali. Tenuta Mainardi ad Aquara in provincia di Salerno accoglie il 7 e l’11 agosto i visitatori; doppio appuntamento anche a Ponte nel beneventano con Pietreionne Vini: il 10 agosto per apericena e il 12 per cena sotto le stelle. Da Tenuta Cavalier Pepe: il 10 agosto jazz sotto le stelle, degustazioni di vino, cena presso il ristorante della Tenuta La Veduta.

Puglia

Per il Movimento Turismo del Vino Puglia Sabato 8 agosto, presso Agricole Felline, va in scena “Calici di Stelle e Strisce”: la cultura del barbecue all’americana abbinata ad una incredibile selezione dei vini di produzione e in particolare agli “zinfandel”, alias Primitivo. Lunedì 10 Agosto è il turno di un’altra splendida tenuta a Crispiano (TA) dove insiste il Wine Resort di Amastuola: un’antica masseria del 1400 circondata dal rinomato Vigneto Giardino.

Sardegna

Il Movimento Turismo Vino aderisce con 5 Cantine che accoglieranno e proporranno degustazioni e intrattenimento sotto il cielo stellato: in provincia di Cagliari Cantina Lilliu a Ussaramanna e Su’ Entu a Sanluri. Poderi Parpinello attende i visitatori a Sassari e infine Tenuta Muscazega (Luras – OT) e Tenute Olbios(Olbia – OT) sulla costa orientale dell’isola. Torniamo nel sassarese con le Città del Vino di Sardegna che organizzano a Tempio Pausania (Sassari). Martedì 10 Agosto la grande kermesse dedicata alla Gallura. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla delegazione Onav Olbia-Tempio (Gallura). Anche l’edizione di quest’anno di Calici di Stelle a Tempio Pausania è caratterizzata da un ricchissimo programma. Varie opportunità accoglieranno gli appassionati winelovers che decideranno di partecipare alla serata, impreziosita da intrattenimento musicale. L’occasione è ottima per fare percorsi degustativi abbinati a prodotti gastronomici tipici della Gallura; il vino delle migliori Aziende del territorio sarà presentato e servito dagli assaggiatori esperti dell’Onav della Delegazione Olbia-Tempio. Il luogo dell’evento sarà la meravigliosa cornice del Chiostro dei Padri Scolopi, dove si potrà visitare per tutta la giornata il Museo del Grande Tenore tempiese Bernardo de Muro

Sicilia

Il Movimento Turismo del Vino Sicilia il 10 Agosto nel Castello di Salemi festeggia con una grande degustazione. Wine tasting, abbinamenti gourmet, arte e tanta buona musica.