Caldo record in Italia e in Europa: temperature oltre i 40°. Ma da martedì cambia tutto

Un weekend rovente, con le temperature più alte registrate in tarda primavera, ma non durerà a lungo: da martedì attesi temporali, grandinate e possibili nubifragi

Siamo di fronte a un’ondata di caldo fuori stagione da record. L’ormai famoso anticiclone africano Hannibal, che da parecchio tempo soggiorna su gran parte del bacino del Mediterraneo, non dà tregua e le temperature atipiche di oggi, domenica 22 maggio, sembrano più estate piena che primavera: si toccheranno i 33-35° e si potrebbero registrare diversi record per il mese di maggio. Le temperature, inoltre, saranno accompagnate da un alto tasso di umidità, aumentando ancora di più il disagio nella popolazione.

Ci apprestiamo dunque a vivere la fase più calda di questa inusuale primavera. Tra domenica e lunedì si toccheranno i picchi più elevati sulla Val Padana, nelle aree più interne del Centro e della Sardegna, ma anche su gran parte del Sud, dove l’apice del caldo africano si farà sentire soprattutto tra lunedì e martedì prossimo (picchi di 35-36°C sulle zone interne). Si tratta di valori vicini ai record assoluti di maggio, che per ora spettano al 2001 e 2003 e al più recente 2009 quando Milano e Bologna registrarono 35°C, ben 37°C Verona.

Da martedì cambia tutto: temporali e vento

Dal 24 maggio le cose cambieranno e sono attesi temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento, con uno sbalzo termico davvero importante (anche di 13°). Le conseguenze dell’arrivo della depressione non sono ancora chiare ma le aree più soggette saranno sicuramente le Alpi, Prealpi e pedemontane, ma successivamente qualche temporale potrebbe raggiungere anche la Pianura Padana e il Centro Sud (dove però le temperature rimarranno elevate con picchi massimi fino a 35°C anche a Roma e Firenze), in particolare i settori occidentali, ma non si risolverà il serio deficit idrico in cui versa soprattutto il Nord Italia.

Caldo record anche in Spagna, Francia e Germania

Il nostro Paese non è il solo a fare i conti con questa ondata di caldo da record. Infatti, la bollente massa d’aria non risparmia nemmeno il nord dell’Europa: il Regno Unito sta toccando temperature molto elevate per i suoi standard. In Spagna superati i 40° a Siviglia, Cordoba e Andujar. Altri record sono stati toccati in Francia, in particolare, Strasburgo che ha raggiunto i 35°C mentre in Germania fanno storia i 33°C di Mundingen e i 32°C di Stoccarda e Monaco che anche se di poco battono i loro precedenti record di maggio. Ma a preoccupare i tedeschi sono le forti grandinate e i tornadi, come quello che si è abbattutto nella zona di Paderborn (Lippstadt) con tetti e capannoni distrutti, migliaia di alberi abbattuti e numerosi feriti.