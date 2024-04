Btp Valore, nuova emissione dal 6 maggio: durata 6 anni, aumenta ancora il premio finale

Nuova emissione speciale del Btp Valore con durata 6 anni, l’annuncio del Mef: i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio saranno comunicati venerdì 3 maggio. Tutti i dettagli

Arriva una nuova “emissione speciale” del Btp Valore dal 6 al 10 maggio. Lo annuncia il ministero dell’Economia e delle Finanze secondo cui si tratterà di un titolo a 6 anni e cedole ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti. Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, “avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto”. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Btp Valore, tassi minimi comunicati il 3 maggio

“Questa emissione speciale – sottolinea il ministero – offre l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il Btp Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato”.

I tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice Isin che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 3 maggio. Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Btp Valore, tassazione agevolata al 12,5%

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che – come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 – l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Btp oggi in asta, rendimenti in rialzo: ecco i dettagli

Rendimenti in rialzo per i Btp offerti oggi in asta dal Tesoro. Nel dettaglio è stata collocata la settima tranche del Btp triennale scadenza il 15 febbraio 2027 per un ammontare pari a 3 miliardi a fronte di richieste per 4,355 miliardi. Il rapporto tra domanda e offerta è stato di 1,45, mentre il rendimento lordo, in aumento di 26 centesimi sull’asta precedente, si è attestato al 3,32 per cento. Emessa anche la quarta tranche del Btp settennale scadenza il 15 febbraio 2031. Il titolo è stato collocato per 3,5 miliardi a fronte di una domanda pari a 4,713 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta dell’1,35. Il rendimento è aumentato di 22 centesimi sull’asta del mese scorso fermandosi al 3,53 per cento. Infine il Tesoro ha emesso la seconda tranche del Btp a 15 anni scadenza 1° ottobre 2039 per 1,75 miliardi. La domanda è stata pari a 2,486 miliardi. Il rendimento si è attestato al 4,16 per cento. La data di regolamento delle emissioni cade sul prossimo 15 aprile.