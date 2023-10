Btp Italia novembre 2028: ecco coefficiente di indicizzazione e cedola semestrale

La cedola sarà staccata il 22 novembre del 2023 e il valore di riferimento è stato fissato all’1,00913.

Nel giorno in cui in Manovra spunta la norma che scorpora i Btp dall’Isee allo scopo di i cercare di spostare una parte del gigantesco debito pubblico italiano nelle mani dei piccoli risparmiatori, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato il coefficiente di indicizzazione per il pagamento della cedola semestrale e della rivalutazione del capitale su base semestrale del Btp Italia novembre 2028 (scadenza 22 novembre 2023 e tasso cedolare reale annuo dell”1,6%), proprio uno di quei titoli di Stato che a ogni emissione fa faville tra gli investitori retail a causa delle sue caratteristiche accattivanti e dell’attrazione per l’obbligazionario che in questo periodo, grazie ai rendimenti sempre più elevati, è più alta che mai.

Il coefficiente per la cedola semestrale del Btp Italia novembre 2028

La cedola sarà staccata il 22 novembre del 2023 e il valore di riferimento a quella data è stato fissato all’1,00913. Sulla base di questo valore, la cedola semestrale lorda sarà quindi dell’1,72%, una percentuale risultante dalla somma dell’indicizzazione del tasso cedolare reale annuo (0,807%) e dell’indicizzazione del titolo (0,913%).

Il MEF ha segnalato inoltre che che il numero indice del 22 maggio 2023 (data di stacco della precedente cedola per il Btp Italia novembre 2028), basato sul FOI e usato come base per il calcolo del coefficiente di indicizzazione nel semestre dal 22 maggio 2023 al 22 novembre 2023, è 118,16129.

Infine, il numero indice del 22 novembre 2023, basato sul FOI e usato come base per il calcolo del coefficiente di indicizzazione nel semestre dal 22 novembre 2023 al 22 maggio 2024, è 119,24