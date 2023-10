Manovra 2024: Btp fuori dal calcolo dell’Isee. Così il governo agevola i piccoli risparmiatori e il Tesoro

Nella Manovra 2024 spunta la norma sui Btp. È stata inserita nel pacchetto famiglia annunciato dalla ministra Eugenia Roccella.

Per cercare di accattivarsi i piccoli risparmiatori e convincerli a investire in Titoli della Repubblica Italiana il governo ha trovato un altro escamotage e lo ha inserito sorpresa nella Manovra 2024.I Btp finiscono fuori dal calcolo Isee. Se si sottoscrivono Btp, come il Btp valore o il Btp Italia per esempio, non solo viene dato ai piccoli risparmiatori un premio fedeltà se l’investimento viene etenuto fino a naturale scadenza. Ma i Btp People non dovranno più nemmeno inserire tale investimento nell’Isee. La norma compare nell’indice della Legge di Bilancio ed è stata inserita nel pacchetto famiglia annunciato dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. La manovra 2024 è stata licenziata dal CdM questa settimana.

Al momento il possesso di risparmi in titoli di Stato concorre alla formazione del patrimonio che a sua volta determina in parte il valore dell’Isee, fotografia tanto dei redditi percepiti quanto del patrimonio in essere. Voce questa che include ad esempio il valore dei conti correnti, delle attività finanziarie, di partecipazioni societarie oltre a tutte le proprietà immobiliari.

Manovra 2024 e Btp: l’obiettivo è spostare una parte del debito sui piccoli risparmiatori

L’obiettivo da tempo dichiarato dal governo è di cercare di spostare una parte del suo gigantesco debito pubblico sempre più nelle mani dei piccoli risparmiatori, ritenuti più adatti a mantenere i prezzi stabili, rispetto ai grandi invetitori soprattutto stranieri, che sono in grado di giocare sulla volatilità. Bankitalia registra che ora questa quota è attorno all’11,6%, in crescita rispetto al 7% dell’estate 2022.

L’esclusione dal calcolo dell’Isee dei titoli di Stato, come indicato dall’articolo 39 della legge di bilancio, è una misura definita per invogliare sempre più i piccoli risparmiatori ad acquistare i Btp emessi dal Tesoro, aiutando l’Italia a finanziarsi e ad avere in cassa denaro fresco. L’anno prossimo sono in scadenza circa 100 miliardi di titoli di stato, mentre verrà meno il reinvestimento della Bce, programmato, per circa 40 miliardi di titoli italiani.

Il successo del Btp Valore

Del resto i Btp people hanno già dimostrato grande interesse per i titoli emessi dal Tesoro italiano. Il rendimento dei titoli italiani a lungo termine è arrivato a sfiorare il 5%, battendo gli omologhi europei. Basta ricordare l’ultimo nato, il Btp Valore, che nella sua seconda emissione solo 10 giorni fa, ha raccolto 17,2 miliardi che si aggiungono ai 18,2 della prima emissione, per un totale di oltre 35 miliardi: già da solo un fior di manovra.