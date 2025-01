Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 36: un tema tecnico ma con variante interessante

Siamo alla smazzata numero 36: sembra uno schema tecnico, ma attenzione: nasconde una variante non consueta

Col nuovo anno hanno preso il via i campionati italiani assoluti per società sportive. Per la serie maggiore la fase di qualificazione ristretta a 16 squadre prevede quattro raggruppamenti interregionali da cui usciranno le otto finaliste.

Siamo alla 36ma puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione per misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti cliccando sul banner in prima pagina, oppure qui.

Smazzata numero 36: un tema tecnico ma con una variante interessante

La smazzata seguente, che è tratta da un incontro della serie cadetta, propone un tema tecnico ben noto ma contiene una variante particolarmente interessante. Immaginatevi in Est a difendere contro 3NT dopo che il dichiarante ha aperto la dichiarazione con due senza. L’attacco del vostro compagno è la Q♥ che superate sbloccando il vostro K♥ che rimane in presa. Un’analisi un po’ distratta farebbe pensare che il giocante, a meno che non possieda quattro carte di fiori, non potrà realizzare che due prese nel colore e che pertanto il contratto sia destinato a cadere senza remissione. Ma la superficialità non è il vostro difetto e allora vi invito ad analizzare attentamente la situazione prima di rispondere. Se voi foste in Est quale carta giochereste al secondo giro e perché? La soluzione la trovate qui sabato prossimo.

La soluzione alla smazzata numero 35 dell’11 gennaio

Il modo di battere 3NT c’è e quindi per rispondere al quesito la mano non si fa. Mettetevi nei panni di Est in presa al primo giro con la Q e considerate nuovamente la situazione. Per eludere il finale di gioco sarà necessario distruggere le comunicazioni. Si tratta niente di meno che di muovere quadri proprio adesso, alla seconda presa. Un giro di quadri del resto dovrete pur lisciarlo poi. Tanto vale anticipare il colpo. Per arrivare a otto prese il giocante dovrà necessariamente passare dalle picche di Ovest e sarà allora la volta del vostro compagno di rigiocare quadri. Il dichiarante a quel punto costretto a prendere di A rimarrà chiuso in mano e alla fine sarà costretto a portarvi tutte le sue perdenti.