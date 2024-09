Bridge: “Gioca coi campioni”. Smazzata numero 21 tratta dal libro di Pietro Forquet

L’opera più famosa di Forquet “Gioca a bridge col Blue Team” è ancora oggi, a più di cinquant’anni di distanza, un riferimento tecnico apprezzato anche dai super esperti

Pietro Forquet, leggendaria stella del mitico Blue Team, fu oltre che un impareggiabile campione, anche un prolifico scrittore e analista di bridge. La sua opera più famosa “Gioca a bridge col Blue Team” è ancora oggi, a più di cinquant’anni di distanza, un riferimento tecnico apprezzato anche dai super esperti.

La smazzata tratta dal libro “Gioca a bridge col Blue Team” di Pietro Forquet

La smazzata che segue è tratta da quel libro e ripropone un interrogativo abbastanza frequente per chi pratica il nostro gioco. Quante volte abbiamo assistito a discussioni spesso interminabili fra chi sostiene che un certo contratto dopo l’attacco si può realizzare e chi invece asserisce il contrario? Il Blue team stava disputando un torneo a squadre a Marbella quando capitò appunto la smazzata riportata nel diagramma. Con le carte di Sud Forquet aprì un fiori forte, mostrando una mano di 17 o più punti onori, su cui Garozzo rispose 1NT, che prometteva quattro controlli, ovvero due Assi oppure un Asso e due Re. Verificata la minima tolleranza del compagno per il colore di picche il campione azzurro concluse la dichiarazione al grande slam. L’attacco fu il K♥. Guardate bene le carte: cosa ne pensate? Questo grande slam si fa o non si fa ? Vi voglio dare un piccolo aiuto. Forquet mantenne il suo contratto ma con le stesse carte lo spagnolo Munoz contro Pabis Ticci e D’Alelio cadde di una presa. La soluzione il prossimo sabato.

Soluzione alla smazzata numero 20 del 21 settembre

Erano arrivati alle ultime otto carte. Cima rientrò in mano con l’A♠ ed effettuò il sorpasso alla Q♥ . Quindi incassò anche l’A♥ e tornò nuovamente in mano con il K♦ pervenendo ad un finale a quattro carte. Il morto era rimasto con le sole picche di ♠KQ75 mentre Leonardo aveva ancora in mano una picche, una cuori e due fiori. Sul 7♥ di Sud Ovest, rimasto con il K♣ e ♠J96, si trovò compresso fra picche e fiori