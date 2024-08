Bridge: “Gioca coi campioni”, quattordicesima smazzata, la giocata della leggenda nazionale Giorgio Duboin

La leggenda italiana del bridge, Giorgio Duboin, ci regala una grande smazzata. Scopri la sua strategia e mettiti alla prova con “Gioca con i campioni”, quattordicesima puntata

Ogni quattro mesi circa si disputano in America, sempre in località diverse, i campionati nazionali. L’estate è la volta della Coppa Spingold che quest’anno ha avuto luogo a Toronto. Due coppie italiane sono arrivate a disputare la finale, affrontandosi tuttavia in squadre contrapposte. Sono Manno e Di Franco che militano nella squadra Street e Cima Duboin che giocano nella squadra Ward Platt. Tutti volti ben noti. Di Franco e Manno sono una delle nostre coppie di punta della nazionale open e Leonardo Cima gioca con successo ormai da anni nella nazionale mista. Giorgio Duboin poi è uno dei più grandi campioni che l’Italia abbia mai avuto. I suoi numerosi allori – venti medaglie d’oro fra titoli europei e mondiali oltre che olimpici – lo testimoniano.

Siamo alla quattordicesima puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti sul banner in prima pagina, o cliccando qui.

La smazzata del grande campione Giorgio Duboin

Voglio proporvi una smazzata che lo vide mettere in campo, insieme alla sua invidiabile tecnica, anche qualità meno comuni come l’immaginazione e la psicologia. Giorgino sedeva in Est a difendere contro tre senza, dopo che Sud aveva aperto un fiori e mostrato una mano bilanciata di 12-14 P.O. con quattro o cinque fiori e senza altre quarte. L’attacco di Ovest di K♥ rimase in presa, e fu seguito dalla Q♥ vinta dall’A♥ di Sud mentre Est si liberava di una picche. Il giocante per aver aperto doveva possedere i tre Assi che mancavano. Mettetevi al posto di Duboin e immaginate la linea di gioco del dichiarante. Quale speranza intravedete di battere il contratto?

Troverete la soluzione qui su FIRSTonline il prossimo sabato

La soluzione della smazzata numero 13 del 27 luglio

Dalla dichiarazione le picche erano ripartite cinque e quattro per cui sarebbe stato inutile lisciare. Preso l’attacco al primo giro, Sud giocò immediatamente cuori e con sorpresa vide comparire subito l’A♥ alla sua sinistra. Sabine Auken proseguì a picche fino al K♠ del giocante, che ripetendo cuori osservò con sorpresa lo scarto del 3♣ di Ovest. Quale poteva essere la distribuzione della mano? Est era partito con cinque picche e cinque cuori. Poteva avere ancora due quadri e un fiori nel qual caso le quadri avrebbero portato le sei prese attese. Poteva però anche avere due fiori e una quadri nel qual caso per vincere sarebbe stato necessario fare il sorpasso al J♦ quarto in Ovest. Come trovare il modo di leggere la situazione? Leonardo valutò che se Est fosse partito con il singolo di fiori tale singolo avrebbe dovuto essere di onore. Altrimenti Ovest con ♣KQJ10x avrebbe certamente attaccato nel colore. Cima giocò a questo punto una fiori dal morto e quando Est inserì il 6♣ prese con l’A♣ e proseguì con la Q♦ e poi con il 9♦ per il 10♦ el morto realizzando undici prese.