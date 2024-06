Bridge: “Gioca coi campioni”. La quinta smazzata, lo straordinario slam di Federico Porta

Ecco la quinta smazzata di altissimo livello, proposta dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. Il Bridge non teme il ricambio generazionale e anche nella nostra nazionale maggiore c’è una coppia di under trenta pronta a fare faville. La smazzata del nuovo talento Federico Porta

Le trasformazioni economiche e sociali hanno messo a dura prova i tradizionali centri di aggregazione, così che il ricambio generazionale è diventato la scommessa forte per molti giochi e sport dilettantistici. La Federazione Bridge ha da svariati lustri investito senza remore nel settore giovanile, ottenendo risultati, pur contenuti nei numeri, ma di assoluta eccellenza se si guarda alla qualità delle nuove generazioni. Nelle nazionale maggiore milita stabilmente una coppia di under trenta e anche le nostre altre nazionali si presentano oggi tutte ben ringiovanite.

Siamo alla quinta puntata della rubrica "Gioca con i campioni" per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l'occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti.

La smazzata del nuovo talento Federico Porta

La mano che vi propongo è appunto opera di un talento emergente. Dopo aver aperto 1NT Federico Porta si trovò al volante di questo 6NT, ricevendo l’attacco di 9♠. Vinta la prima presa in mano con l’A♠, mosse la Q♣ per il K♣ di Ovest e l’A♣ del morto. Seguì l’8♣ dal morto per il sorpasso al 10♣ che non riuscì. Ovest in presa a fiori ripeté picche per la Q♠ del morto. Il dichiarante aveva ora a disposizione undici prese e la dodicesima sarebbe potuta arrivare dalla divisione delle quadri, oppure, in mancanza di essa, dall’impasse a cuori. Entrambe queste opportunità però erano destinate a fallire, ma il nostro giovane campione riuscì ugualmente a portare in porto lo slam. Sapreste trovare anche voi la soluzione?

La soluzione della smazzata del 25 maggio

Per vincere era necessario trovare altre due prese. Il compagno poteva possedere solo tre o quattro punti, al massimo la donna di picche e qualche fante. Il K♣ sarebbe stata la terza presa ma…la quarta? Se il giocante fosse partito con quattro carte di quadri non ci sarebbe stato lo spazio neppure per un’eventuale Q♠. Una fonte di prese poteva arrivare dal probabile taglio del compagno al secondo giro di fiori, se Sud avesse avuto tre carte nel colore. Giocando il J♣ il dichiarante avrebbe però fatto presa con la donna del morto e il successivo taglio di Est sarebbe andato a discapito della presa di K♣. Alfredo trovò la soluzione. In presa con la Q♥ mise sul tavolo il K♣! Sud fu costretto a impegnare l’A♣. Quando Versace entrò con l’A♥ giocò il J♣ forzando al taglio la Q♣ del morto in modo che il 10♣ diventasse la quarta presa della difesa.