Borse ultime notizie: Stellantis e le banche corrono ma Piazza Affari galleggia in attesa della Fed

Le Borse europee accelerano al ribasso a metà seduta – Piazza Affari limita le perdite grazie a Stellantis e alle banche. Balzo di Bper – Soffrono il lusso e Amplifon che sente la concorrenza di Essilorluxottica

Il Toro aspetta nella stalla (o i box?) il verdetto della Fed in uscita alle 20 (ora italiana). Nell’attesa le trimestrali pubblicate da ieri sera in poi non scaldano i listini. Ma fa eccezione Piazza Affari anche se la performance iniziale delle banche, trainate dalla guidance in salute di Unicredit, perde forza a metà mattina. L’indice -0,17% scivola sotto quota 29 mila superata in apertura (come ieri).

Più debole il resto d’Europa: EuroStoxx -0,4%. Dax di Francoforte -0,2%. Cac40 di Parigi -0,8% per effetto del ribasso delle società del lusso: Lvmh lascia sul terreno il 4% circa nonostante l’ascesa dei ricavi in Cina. Pesa la frenata in Usa, per il minor consumo di alcolici rispetto alla pandemia ed alla parziale chiusura di Tiffany’s.

Stesso copione ieri sera a Wall Street. La serie positiva del Dow Jones è proseguita, per la dodicesima seduta di fila anche se il rialzo giornaliero è stato quasi inesistente. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,6% prima della pubblicazione dei conti di Alphabet +5%e di Microsoft -4%.

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,88%, invariato rispetto a ieri.

Il petrolio del Texas è a 79,3 dollari, sui massimi di medio periodo. Brent a 83 dollari il barile.

Il BTP decennale è fermo a 4,05%, spread a 165.

Asta Bot: in offerta titoli per 7,5 miliardi

Il Mef ha piazzato questa mattina i 7,5 miliardi di euro offerti attraverso due Buoni Ordinari del Tesoro, con il rendimento del Buono a 6 mesi che raggiunge il nuovo massimo dal novembre 2011. Il Buono semestrale con scadenza gennaio 2024 è stato collocato per 5,5 miliardi a un tasso del 3,815%, rispetto al 3,637% registrato a fine giugno dalla riapertura di un Buono a 12 mesi con 6 mesi di vita residua. Successivamente, sono stati collocati 2 miliardi di euro nel Buono a 12 mesi aprile 2024, con un rendimento pari al 3,826%.

A Piazza Affari corrono Stellantis e Unicredit, giù il lusso con Amplifon

Tra le blue chips testa a testa tra Stellantis +2,1% dopo i conti che hanno sorpreso in positivo i mercati grazie ai maggiori volumi delle vendite e le banche. Nel settore, il migliore è Bper con un aumento del 2,4% davanti a Unicredit e Banca Bpm.

Tra i titoli peggiori Campari dopo i risultati del semestre al di sotto delle aspettative del mercato, anche a causa dell’effetto “sell on news”.

In rosso anche Moncler -2,7%, in linea con il calo di Lvmh. La società dei piumini annuncerà i dati del trimestre dopo la chiusura dei mercati. Il settore del lusso è comunque debole, con Brunello Cucinelli in ribasso dell’1,64%.

Da registrare il calo di Amplifon -2%, penalizzata dall’ingresso di EssilorLuxottica nel settore degli apparecchi acustici dopo l’annuncio dell’acquisizione della start-up israeliana Nuance, che consentirà di inserire un dispositivo di miglioramento dell’udito nella linea di occhiali.