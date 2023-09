Borse oggi 29 settembre: il Toro archivia un settembre nero. Allarme spread, Btp oltre 4,9%

Le Borse si preparano a chiudere un trimestre in rosso ma Milano apre positiva e perde meno dell’Eurostoxx. Scoop del Wall Street Journal: preparativi per una visita di Xi Jinping a Washington. Oggi il tasso iniziale del Btp Valore

Evviva. Spunta anche una buona notizia nel quadro tetro di fine settembre. Un’esclusiva del Wall Street Journal riferisce che le diplomazie di Usa e Cina stanno lavorando all’arrivo a Washington del presidente Xi Jinping. Il vice premier cinese, He Lifeng potrebbe essere inviato nella capitale degli Stati Uniti a breve per preparare il terreno al summit a livello di leader. Ad ottobre il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi dovrebbe arrivare a Washington per definire i dettagli del viaggio del presidente Xi che a novembre, prima di incontrare Biden, parteciperà ad un summit sull’Asia che si terrà a San Francisco. La notizia serve ad ammorbidire gli umori dei mercati, avviati a chiudere oggi un trimestre dominato dall’ascesa di dollaro e petrolio e dalla corsa dei rendimenti delle obbligazioni sull’onda dell’inflazione.

Borsa di Milano: mese in rosso, ma l’Eurostoxx fa peggio

Respirano le piazze europee, dopo una lieve flessione del greggio. I Future EuroStoxx 50 +0,1% segnalano aperture in moderato rialzo, Milano +0,46% a 28.292 punti. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,55%. L’Eurostoxx 50 (+0,7%, 4.161) si avvia a chiudere settembre con una perdita del -3%.

Il nostro Ftse Mib invece intorno a una perdita mensile del -2,3%. La borsa italiana ha dimostrato una notevole resilienza grazie al sostegno di Banche e Petroliferi.

Lo spread Italia-Germania sfiora quota 200

I riflettori dei mercati sono concentrati sulle tensioni crescenti dei mercati obbligazionari. Nel mirino dei bond vigilantes,gli investitori-guardiani del debito sui mercati che impongono disciplina di bilancio ai governi, è finito di nuovo il governo italiano. Il Financial Times si fa portavoce delle preoccupazioni degli operatori spaventati dal deficit italiano, che il governo ha rivisto al rialzo martedì scorso.

Lo spread, ovvero la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi, ha toccato quota 200 nel corso della giornata prima di assestarsi a quota 195.

Ieri l’asta dei titoli di Stato italiani a dieci anni si è risolta con rendimenti in rapida crescita al 4,93%, i più alti dell’area euro contro il 4,24% del mese prima. L’emergenza ha contagiato il resto del mercato: i rendimenti dei titoli tedeschi sono schizzati fin quasi al 3%; quelli britannici quasi al 4,5%; quelli francesi hanno superato il 3,5%.

Oggi il dato sull’inflazione e il rendimento del Btp Valore

In questa cornice stamane il Tesoro dovrà comunicare il rendimento iniziale del Btp Valore in offerta da lunedì.

Oggi usciranno i dati sull’inflazione in Italia e nell’Eurozona. Ieri sono stati comunicati i dati di Germania e Spagna. A settembre l’inflazione tedesca si è attestata al 4,5%, il livello più basso dal febbraio 2022. I principali istituti di ricerca economica tedeschi prevedono che il Pil del Paese dovrebbe diminuire dello 0,6%.Per il secondo mese consecutivo in Spagna l’inflazione ha subito un’accelerazione attestandosi al 3,2%.

Wall Street respira. Nike +8% alza gli utili

La discesa del prezzo del petrolio ha agevolato ieri il rimbalzo di Wall Street. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,8%. . Settembre presenta un bilancio provvisorio di -4,6% per l’S&P e del Nasdaq -6%.

Nell’after hour Nike ha presentato i dati del trimestre. I ricavi sono cresciuti poco (+2% anno su anno) a 12,9 miliardi di dollari, ma l’utile per azione (0,94 dollari) ha stracciato le aspettative. Il titolo è salito dell’8%.

Meta lancia l’intelligenza artificiale in video

Open Ai ha annunciato che sta lavorando ad uno smartphone potenziato dall’intelligenza artificiale. Intanto Meta Platforms +2%, proprietaria di Facebook, ha svelato una serie di nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Intervenendo alla conferenza degli sviluppatori di Meta in California, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha presentato l’assistente digitale “Meta AI” che sarà in grado di generare sia risposte testuali che immagini digitali.

Il cross euro-dollaro è rimbalzato dai minimi dell’anno toccati mercoledì a 1,0488 in scia a qualche presa di profitto sul dollaro che, non dimentichiamolo, arriva da 11 settimane positive di seguito. Su questi livelli, il biglietto verde chiude settembre con un guadagno del +2,4%, il bilancio migliore da maggio.

Shanghai in vacanza, Hong Kong corre

Le borse cinesi sono da oggi in vacanza per la golden week.

La borsa di Hong Kong è in forte rialzo, +2,7%, a seguito delle indiscrezioni sul riavvicinamento in corso tra Stati Uniti e Cina.

A sostenere il rally ci sono anche le aspettative di una importante ripartenza dei consumi la prossima settimana. Il primo ottobre si festeggia la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, a questa seguono sei giorni consecutivi di vacanza. La Golden Week è di solito un periodo di viaggi, spostamenti e shopping.

Prezzi in discesa a Tokyo

Nikkei -0,3%. L’inflazione nella megalopoli di Tokyo cresce al ritmo più lento dell’ultimo anno, attestandosi al 2,8% a settembre, rispetto al 2,9% di agosto. L’ultima volta che il tasso di inflazione è stato così basso è stato nel settembre 2022. Il tasso di inflazione di fondo, che esclude i prezzi degli alimenti freschi, si è attestato al 2,5%, inferiore al 2,6% previsto dagli economisti in un sondaggio Reuters e anche al 2,8% di agosto.

L’indice BSE Sensex di Mumbai è in lieve rialzo nell’ultima seduta di un mese dal bilancio a oggi positivo, +0,9%. +2,7% il trimestre.

Petrolio: una pausa nel rialzo

Il petrolio (95,10 dollari il Brent) arretra leggermente in apertura di seduta, dal -1,2% di ieri. I prezzi si sono allontanati dal picco degli ultimi dieci mesi segnato a 97,69 dollari. Secondo gli osservatori, è stato il miglioramento dei dati macro provenienti dalla Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, insieme alla forte domanda di carburante, in coincidenza con la partenza della settimana di vacanza della Golden Week, a sostenere i prezzi nelle ultime tornate.

Erg scommette sul vento, Dovalue su Cipro