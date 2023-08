Borse oggi 21 agosto: la Cina taglia (poco) i tassi per favorire i mutui. I rendimenti dei bond spaventano Europa e Usa

Piazze asiatiche in recupero – Bce in campo sugli extraprofitti – A Piazza Affari scatto rialzista per Piaggio dopo la morte del presidente Roberto Colaninno

Tanta agitazione per (quasi) nulla. I mercati si attendevano una risposta robusta di Pechino ai tanti allarmi emersi negli ultimi giorni, crisi di Evergrande in testa, sulla solidità dell’economia del Drago, “una bomba ad orologeria” secondo il presidente Biden. Ma le riunioni del weekend hanno partorito un topolino: solo un taglio di dieci punti ai tassi ad un anno ma, contro le previsioni, non è stato toccato il tasso a cinque anni, il più importante per i mutui. Gli analisti avevano previsto un taglio di almeno 15 punti base in entrambi i tassi.

Una delusione che dimostra come le casse della Cina, complice l’ascesa del debito e le preoccupazioni per la finanza ombra, sono vuote. Non è escluso che il Drago possa muoversi più avanti, ma per ora non c’è traccia di quella spesa fiscale massiccia che tanti analisti danno da tempo per probabile. Intento la crisi del mattone si aggrava: Il numero di immobili pignorati messi all’asta in Cina è salito di quasi il 20% su base annua nella prima metà del 2023, fino a quota 304.000, un’intera città all’asta.

L’effetto Lehman non c’è. Sale Tokyo +0,9%, l’India ad un passo dallo sbarco sulla luna

Nonostante le ansie provocate dal timore di un nuovo effetto Lehman sui mercati, le piazza cinesi hanno limitato i danni. Gli indici CSI 300 e Shanghai Composite cedono circa lo 0,4%, l’indice Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,8%. Le perdite delle borse sono state in qualche modo limitate dall’intervento della China Securities Regulatory Commission che ha proposto ulteriori misure per stabilizzare il mercato azionario.

Partenza positiva per gli altri listini della regione che tentano un recupero dopo le perdite della scorsa settimana. L’indice Nikkei 225 sale dello 0,9%, Il KOSPI della Corea del Sud guadagna lo 0,6%.

L’indice Sensex indiano è in lieve rialzo. In attesa dell’allunaggio dell missione spaziale di New Dehli: lo sbarco sulla luna è previsto per mercoledì, mentre sarà in corso la conferenza dei Brics in Sud Africa.

Riflettori sul vertice della Fed a Jackson Hole

L’incertezza si trasmette ai mercati europei e Usa in avvio di una settimana delicata, complicata non tanto dalle traversie della Cina quanto dalla corsa dei rendimenti dei titoli obbligazionari che hanno radicalmente ridotto lo spazio di crescita delle azioni. In attesa che nel fine settimana, a Jackson Hole ci sia un chiarimento tra falchi e colombe delle banche centrali.

I future su EuroStoxx 50 e Wall Street stamane sono piatti.

Milano fa i conti con il calo di agosto: -6%

In avvio seduta, le borse europee tentano il rimbalzo. Milano è in testa (+0,84%) con Saipem (+3,52%) e Ferrari (+1,82%) e le banche (Unicredit +1,44% e Mps +1,42%), seguito da Parigi (+0,72%), Francoforte (+0,42%), Madrid (+0,38%) e Amsterdam (+0,28%).

L’indice EuroSTOXX50 e il FtseMib hanno perso quasi il 6% da inizio agosto, scendendo sui minimi da sei settimane.

Le due settimane centrali del mese sono state ricche di eventi negativi. 1) tensioni sui tassi Usa; 2) crisi Evergrande; 3) tasse su extraprofitti delle banche italiane; 4) vendite di Bitcoin da parte di Elon Musk. Ad essi si aggiunge il taglio del rating sovrano Usa annunciato da Fitch a inizio mese. Gli effetti sulle borse sono stati pesanti, ma non hanno provocato danni irreparabili.

Per Goldman Sachs c’è ancora spazio per il toro

L’ultima indagine di BofA sui gestori di fondi ha rilevato che il sentiment era il meno pessimista da febbraio 2022, mentre i livelli di liquidità erano ai minimi da quasi due anni e 3 su 4 intervistati si aspettano un atterraggio morbido o nessun atterraggio per l’economia globale. Gli analisti di Goldman Sachs, nel frattempo, sostengono che c’è ancora margine per gli investitori di aumentare le posizioni azionarie.

Mercoledì lo show di Nvidia, T bond ai massimi dal 2007

L’appuntamento più atteso della settimana è senz’altro la presentazione dei conti trimestrali di Nvidia, l star dei chips necessari per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale che da febbraio ha triplicato il suo valore di mercato.

I riflettori sono concentrati sul mercato obbligazionario. Il rendimento del Treasury Note decennale si è attestato a 4,25%, sui massimi dal 2007. BTP decennale a 4,31%. Bund tedesco a 2,60%, massimo dal 2011.

Petrolio in rialzo, oro sotto i 1900 dollari

Petrolio stamane in lieve rialzo, Brent a 85,18 dollari e Wti a 81,11 salgono entrambi dello 0,5%. Il petrolio è la macrovariabile che ha sofferto meno da inizio mese, con il prezzo che è rimasto più o meno invariato grazie alla decisione dell’Arabia Saudita di estendere il suo taglio volontario di 1 milione di barili al giorno di un altro mese fino alla fine di settembre.

Oro in lieve risalita a 1.893 dollari l’oncia. Il prezzo è sceso di circa il -4% da inizio agosto, cedendo anche la soglia psicologica dei 1.900 usd, poiché le preoccupazioni per una Fed più aggressiva sui tassi hanno spinto il dollaro al rialzo, fattore che gioca contro i metalli preziosi.

Euro poco mosso. Il cross con il dollaro si attesta a 1,088. Occhi puntati all’incontro dei banchieri centrali di Jackson Hole in agenda dal 24 al 26 agosto.

Bitcoin -10% nel mese, complice Elon Musk

Bitcoin poco mosso a 26.080 dollari. In agosto ha perso oltre il 10% sulla notizia che SpaceX di Elon Musk ha venduto Bitcoin aumentando la pressione delle vendite.

Piaggio in lutto, intesa guarda ad Est

Rally di Piaggio (+4,57%), colpita dalla morte del presidente Roberto Colaninno, protagonista del rilancio dell’azienda di Pontedera.

Intesa SanPaolo potrebbe considerare piccole acquisizioni nelle regioni europee in cui opera e nei paesi chiave del bacino del Mediterraneo, ha detto Marco Elio Rottigni, responsabile della divisione International Subsidiary Banks, in un’intervista pubblicata venerdì da Bloomberg.

La Bce è pronta a mandare una lettera che critica il merito e il metodo per la mancata consultazione prevista dal trattato Ue sulla questione della tassa straordinaria. Lo scrive il Corriere della Sera specificando che il parere della Bce non dovrebbe contenere indicazioni vincolanti per il governo, previste solo in caso di infrazione dei Trattati. Francoforte ha confermato a Reuters che la presidente della Bce ha ricevuto dal Mef la formale richiesta di parere della disposizione legislativa, atto che segna l’inizio della procedura formale di consultazione. L’indice di settore in agosto (-8 punti percentuali) ha interrotto una cavalcata che lo aveva spinto sui massimi da sette anni. Da inizio anno il guadagno resta robusto, +28%.