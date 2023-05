BORSE OGGI 2 MAGGIO: la Fed salva i depositi delle banche ma non gli azionisti. Tamburi porta il design a Piazza Affari

La Fed protegge i correntisti ma non gli azionisti di FIrst Republic Bank – L’Australia alza i tassi – Mercati incerti sulla Bce – Tamburi compra Italian Design e lancia un’Opa per quotarla in Borsa



​Affrettatevi, lo show è già cominciato. A sorpresa la banca centrale australiana ha alzato stamane i tassi di un quarto di punto sottolineando che l’inflazione è ancora troppo alta. Ma dall’altra parte del mondo arriva anche una buona notizia: Hsbc, il colosso bancario anglo cinese, gode di ottima salute, al contrario di quanto sussurrato nelle ultime settimane: utili be al di sopra delle stime (12,9 miliardi contro 8) consentiranno sia un buy back che un aumento del dividendo. Prende così il via una settimana corta ma ricca di appuntamenti cruciali, a partire dalle riunioni della Fed e della Bce, in un clima ancora teso per la crisi delle banche regionali americane, risolta, si spera, dall’intervento di JP Morgan che ha assorbito le attività di First Republic.

Poco mossi i mercati europei in vista dell’apertura. In mattinata usciranno gli ultimi dati in grado di influenzare le decisioni che la Bce prenderà giovedì. In particolare, verrà reso noto l’andamento degli impieghi delle banche dell’Eurozona che darà un’indicazione sulla frenata dell’attività economica. In uscita anche gli indici Pmi manifatturieri di Francia, Germania e Regno Unito.

JP Morgan spegne l’incendio First Republic

Il salvataggio dei correntisti di First Republic ha neutralizzato la crisi bancaria Usa più grave dal 2008. La Federal Deposit Insurance Corp ha preso il controllo di First Republic Bank, il secondo istituto di credito più grande mai fallito nella storia degli Stati Uniti, annunciando poi un accordo per la vendita di tutti i depositi e della maggior parte degli asset a JP Morgan, che pagherà all’autorità di regolamentazione Usa 10,6 miliardi di dollari. I patrimoni dei correntisti saranno così garantiti, mentre a perderci saranno gli azionisti. “Questa parte della crisi è finita” ha detto Jamie Dimon.

In questo contesto, a Wall Street JP Morgan, che controlla ormai assai più del 10% del mercato bancario Usa, è salito del 2,3%. Piatto il resto del mercato in attesa della Fed. Dow Jones -0,14%, S&P -0,04, Nasdaq -0,11%. Oltre alle comunicazioni della banca centrale, l’attenzione del mercato è rivolta alle trimestrali di Apple e Starbuck.

Fed verso un ultimo aumento

Nick Timiraos del WSJ, il giornalista più informato sulle scelte della banca centrale Usa sostiene che il board, compatto nel decidere l’aumento di un quarto di punto, sembra diviso sulle prossime tappe perché cresce il partito di chi ritiene che la stagione degli aumenti, la più impegnativa degli ultimi 40 anni, debba finire. “Non vorrei vedere che andiamo su, su e ancora su per poi scendere rapidamente giù, giù, giù” dichiara Patrick Harker della Fed di Philadelphia.

Il Fondo Monetario alza le stime sull’Asia

Ancora chiuse le borse cinesi, l’indice Nikkei di Tokyo è in rialzo dello 0,2% e l’Hang Seng di Hong Kong traccheggia sulla parità. Il Pil di Hong Kong è salito del 2,7% nei primi tre mesi dell’anno, ha detto oggi l’amministratore delegato, John Lee, nel corso di una conferenza stampa.

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha alzato le previsioni economiche per l’Asia, grazie alla ripresa della Cina che ha sostenuto la crescita, pur mettendo in guardia contro rischi derivanti dalla persistente inflazione e dalla volatilità dei mercati globali, causata dai problemi del settore bancario occidentale. Secondo il Fmi, la riapertura dell’economia cinese sarà fondamentale per la regione e le ricadute in Asia si concentreranno sui consumi e sulla domanda del settore dei servizi piuttosto che sugli investimenti.

Da considerare che aprile è stato il sesto mese negativo (-1,70%) degli ultimi sette per il dollaro. Il mercato si è convinto che il picco dell’inflazione negli Stati Uniti sia stato già toccato e che la Fed già a giugno potrebbe modificare la traiettoria dei tassi.

Btp, aumenta lo sforzo delle famiglie, Hedge meno sell

Mercato obbligazionario in posizione di attesa dei vertici delle banche centrali Treasury Note a dieci anni è a 3,56%. Bund tedesco 2,31%, Btp 4,16%

Per il momento la speculazione ribassista sul debito pubblico italiano si ritira: il volume di Btp presi a prestito dagli hedge fund per essere venduti allo scoperto è diminuito del 40%, avverte il Financial Times. Nel frattempo, la domanda di Btp ha trovato sostegno domestico: nel semestre da agosto 2022, famiglie e aziende non finanziarie italiane hanno aumentato il possesso di debito pubblico italiano del 30% (+50 miliardi), a 213 miliardi, più che compensando le vendite dei non residenti.

Si sgonfia il bitcoin, piatto il petrolio

Bitcoin +0,5% a 27.950 dollari dal -5,3% di ieri, peggior inizio mese dell’anno. Le prese di profitto sulle criptovalute sono scattate nel momento in cui è uscita la notizia del salvataggio di First Republic Bank, evento che attenua la prospettiva di un contagio della crisi bancaria negli Stati Uniti.

Brent (79,30 usd), Wti (75,70 usd). I prezzi del petrolio sono stabili e metabolizzano i dati contrastanti provenienti dalla Cina. L’attività manifatturiera cinese è diminuita inaspettatamente ad aprile. I dati ufficiali hanno mostrato domenica la prima contrazione da dicembre nell’indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri. La ripresa industriale ed economica della Cina dalla pandemia di coronavirus avrebbe dovuto aumentare la domanda quest’anno, ma così non sembra essere, forse perchè molti investitori stranieri stanno facendo qualche passo indietro negli investimenti in Cina. Tira forte invece il settore servizi per effetto del ritorno alla vita normale con la riapertura post-covid.

Ipo di Italian Design a 10,88, fondi in manovra su Enel

Anche Gianni Tamburi non si riposa il 1°maggio. Tip ha annunciato stamane un accordo per acquisire il 51% di Investindesign, società che attualmente detiene la maggioranza del capitale di Italian design brands. Tamburi investirà 72 milioni di euro per l’acquisto del 50,7% del capitale attribuendo alla società un valore del capitale economico pari a euro 220 milioni. Successivamente Italian design brands ha fissato il prezzo a cui verranno offerte le proprie azioni ordinarie in Ipo a 10,88 euro, corrispondente a una capitalizzazione dopo gli aumenti di capitale di 293 milioni.

Ferrari: Barclays avvia la copertura con Equalweight, target price a 250 euro.

Eni:Stifel abbassa il target price a 18 euro. “Per quest’anno non mi aspetto altri grandi scossoni sul mercato dell’energia,” ha dichiarato l’amministratore delegato Claudio Descalzi. Il National Oil Corporation (NOC) libico ha annunciato il 30 aprile la sospensione delle attività del complesso oil & gas di Mellitah, una joint venture con Eni, per lavori di manutenzione che dovrebbero durare circa tre settimane.

Enel: Il proxy advisor Frontis Governance ha esortato uno dei suoi clienti azionisti di Enel a sostenere la lista del fondo Covalis, secondo un documento visto da Reuters. Il report è rivolto alla svizzera Ethos, un gruppo di fondi pensione e altri investitori. In attesa che si risolva la contesa sul board, l’AD uscente Francesco Starace ha dichiarato a Il Sole 24 Ore di essere “a disposizione se qualcuno ha bisogno di mandare avanti temporaneamente la gestione dell’azienda, però all’interno di un limite temporale e di determinati paletti”, ribadendo di non essere disponibile per un altro mandato.

Il governo italiano sta lavorando su una tassa sugli extra profitti delle banche per finanziare aiuti alle famiglie colpite dall’aumento dell’inflazione, riferisce una fonte governativa, aggiungendo che la misura sarà finalizzata nelle prossime settimane.

Tim: L’Ad Pietro Labriola proporrà ai consiglieri di chiedere un ulteriore miglioramento delle offerte ricevute per la rete nel prossimo board convocato il 4 maggio, riferiscono due fonti vicine alla situazione. La Commissione Europea ha dato il disco verde alla delibera dell’Agcom che rivede i prezzi wholesale dei servizi di accesso alla rete di Tim. In particolare, per il 2023 l’Autorità ha proposto un rialzo dei prezzi del rame, secondo quanto riferisce una persona vicina al dossier.

Leonardo ha comunicato il 1 maggio che la controllata Selex ES ha perfezionato la cessione del ramo d’azienda relativo alle attività dei radioaiuti alla navigazione aerea alla società Indra Air Traffic, interamente controllata dalla società spagnola Indra Sistemas.