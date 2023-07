Borse oggi 19 luglio: Wall Street ai massimi. Il falco olandese Knot apre a una pausa sui tassi, spread giù

Le banche e l’intelligenza artificiale spingono Wall Street ai massimi. L’Asia paga il rallentamento cinese. Europa stabile in avvio, occhio all’inflazione Uk. Microsoft mette un canone all’Ai. Ribaltone in casa Gucci

E sette. Il Dow Jones mette a segno la settima seduta al rialzo, una striscia che non si vedeva dall’aprile del 2021. James Gorman, guru di Morgan Stanley, si azzarda a dire che ”il peggio è passato”. Wall Street risponde con un rialzo del titolo del 6,45%. L’euforia Usa non contagia però l’Asia, alle prese con la frenata cinese. L’Europa, invece, risponde a metà: tengono i prezzi, il giro d’affari s’affloscia. Ma un lampo illumina il reddito fisso: Klaas Knot, il banchiere olandese portavoce dei falchi, ha aperto alla possibilità di una pausa sui tassi dopo il rialzo della prossima riunione. “Per il mese di luglio credo sia una necessità, per tutto ciò che va oltre il mese di luglio sarebbe al massimo una possibilità, ma non certo una necessità”. Il rendimento del Btp decennale scivola sotto il 4%, lo spread è a 162 punti ai minimi da tre settimane.

Borse oggi: apertura stabile a Milano. Occhio all’inflazione Uk

La prospettiva di un rallentamento dell’ascesa dei tassi non esalta più di tanto i mercati del Vecchio Continente. Apertura stabile sui mercati europei, Milano + 0,07%.

Grande attenzione ai dati in arrivo dalla Gran Bretagna dove l’inflazione accenna a rallentare: a giugno i prezzi sono saliti del 7,9% contro una previsione di 8,2%.

Ribaltone in casa Gucci. Arriva Francesca Bellettini

Mercati azionari in lieve crescita. Da segnalare la rivoluzione in casa Kering. Francesca Bellettini, già numero uno di Yves Saint Laurent, assume la guida di tutti i marchi del secondo gruppo mondiale del lusso, compreso Gucci. Lascia dopo 18 anni Marco Bizzarri, dal 2015 Ad di Gucci.

Wall Street domina. Microsoft mette un canone all’intelligenza artificiale

A dominare la scena dei mercati finanziari è più che mai la Borsa Usa. Non solo per le trimestrali delle grandi banche. I principali indici di Wall Street hanno chiuso sui massimi degli ultimi quindici mesi. Nasdaq +0,8%. S&P500 +0,7%. Danno segno di risveglio anche le società di piccola e media dimensione, l’indice Russell 2000 è salito dell’1,4%. Sono 43 i titoli che hanno segnato un nuovo massimo.

Microsoft +4% a 360 dollari, prezzo mai visto dall’Ipo del 1986. Il gigante del cloud e del software ha dichiarato che farà pagare 30 dollari al mese ai clienti aziendali che utilizzano Microsoft 356 Copilot, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale integrato in Word, PowerPoint, Excel, Outlook e Teams. Il prezzo del nuovo servizio è ben più alto di quello che gli analisti si aspettavano.

Le banche raccolgono i frutti della stretta sui tassi. Le banche raccolgono i frutti della stretta monetaria.

Bank of America +4% Ha chiuso il secondo trimestre con ricavi e utili sopra le stime. Charles Schwabb +12,5% esce alla grande dalle difficoltà seguite alla crisi di Silicon Valley Bank che sembra essere alle spalle.

Ancora in calo le piazze cinesi

in Asia Pacifico sono l’indice Straits Times di Singapore (+0,4%) ed il Nikkei di Tokyo (+0,8%) a raccogliere il testimone del rally. Al contrario, l’Hang Seng di Hong Kong perde l’1,2% e lo Shanghai Composite lo 0,2%.

La fiducia dei grandi produttori giapponesi è diminuita a luglio, secondo l’indagine Tankan, sul sentimento commerciale delle aziende di dimensione ragguardevole. È la prima volta che l’indice registra un calo in sei mesi, con l’indice manifatturiero che è sceso da +8 in giugno a +3. .L’indice non manifatturiero ha registrato il secondo mese consecutivo di flessione, scendendo di un punto a +23.Un dato positivo significa che gli intervistati ottimisti superano i pessimisti e viceversa.

Goldman Sachs taglia la stima sul petrolio

Nuovi segnali di frenata sui prezzi delle materie prime, ma solo a breve. Goldman Sachs ha tagliato la scorsa settimana a Neutrale le materie prime, ma solo a 3 mesi, resta l’Overweight sui 12 mesi.

Per quanto riguarda il petrolio, gli analisti hanno portato il target del Brent di fine anno a 86 dollari, rispetto ai 95 dollari precedenti, a causa dei ritmi dell’offerta, solo parzialmente compensati dai tagli di Saudi/Opec+. Il target a dodici mesi è 93 dollari, era 100 dollari in precedenza.

Microchip: i conti di Asml danno una spinta a Stm