Borse 15 aprile: Piazza Affari (+2,39%) è la migliore in Europa spinta da Stellantis (+6,46%). Cade il lusso. Debole Wall Street

L’ipotesi di Trump di sospensione dei dazi sull’auto rilancia i titoli di tutto il settore e Stellantis vola. Ne beneficia anche il Ftse Mib che risulta il miglior indice azionario d’Europa: bene anche Leonardo e le banche

Le azioni europee vanno per la maggiore questa settimana e le borse chiudono un’altra seduta in rally, grazie a nuove aperture sui dazi Usa, questa volta relative al settore automotive. La Casa Bianca tira indirettamente i fili del sentiment dei mercati, ma ad avvantaggiarsi maggiormente in questi giorni sono i “rivali” del Vecchio Continente, visto l’andamento più cauto di Wall Street in avvio.

Così Piazza Affari chiude in rialzo del 2,39% a 35.843 punti base al traino di Stellantis (+6,46%), uno dei titoli più colpiti dalla stagione degli annunci delle imposte doganali inaugurata da Donald Trump.

Francoforte sale dell’1,62% e resiste ai dubbi sollevati dal crollo della fiducia degli investitori tedeschi, con l’indice Zew che ad aprile si raggela a -14, contro i 51,6 punti di marzo e attese di +10 da parte degli economisti del WSJ. Si tratta del ribasso più forte dalla guerra Russia-Ucraina.

Londra si apprezza dell’1,44%, Amsterdam del 2,12%, Madrid del 2,45%.

La più modesta è Parigi, +0,86%, zavorrata dal tonfo di Lvmh (-7,27%), che nella seduta odierna ha subito anche lo smacco del sorpasso della rivale Hermes (+0,21%), divenuta prima società del lusso al mondo per capitalizzazione di borsa. A penalizzare l’azienda del celeberrimo logo sono state le deludenti vendite trimestrali.

Wall Street prudente, Boeing in rosso

Comprare America non sembra più così di moda, da quando il presidente Trump ha scelto la retorica dell’incertezza per parlare di dazi. Wall Street è reduce da due sedute in rialzo, ma oggi l’andamento è molto prudente (DJ +0,16%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,2%) e tra i vari titoli Boeing (-1,4%) è in rosso, perché la Cina, secondo fonti Bloomberg, ha ordinato alle compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet dell’azienda.

Insomma Pechino resta un interlocutore difficile da ammorbidire, nonostante i mercati guardino con cauto ottimismo alle mosse di Trump in gran parte in relazione al celeste impero. Negli ultimi giorni il tycoon ha deciso di esentare temporaneamente dai dazi reciproci i dispositivi elettronici, come smartphone e pc. Poi però ha comunicato che presto annuncerà nuove tariffe sui semiconduttori, che “entreranno in vigore in un futuro non lontano” e ha messo sotto osservazione anche il settore farmaceutico. Infine ha dichiarato che potrebbe sospendere quelle sul settore automobilistico.

Gli investitori sembrano storditi da questa continua doccia scozzese di notizie-non notizie. L’attenzione a New York si concentra così sulle trimestrali delle banche, con Citi (+4%) e Bank of America (+3,4%), che hanno presentato numeri migliori del previsto.

Euro in calo

La momentanea disaffezione ai beni Usa si è vista in questo periodo anche con il calo del dollaro e dei prezzi dei T-Bond. Oggi i titoli del Tesoro Usa sono poco mossi e il biglietto verde mostra un parziale recupero contro l’euro, che cambia intorno a 1,13, mentre è piatto contro lo yen e ancora cedente verso la sterlina.

La moneta unica si muove debole in attesa della riunione della Bce che, prima delle feste pasquali, dovrebbe tagliare nuovamente i tassi dello 0,25% nella riunione di questa settimana.

Tra le materie prime si mantiene forte l’oro, che vede la consegna immediata trattare a 3.224,71 dollari l’oncia, mentre il petrolio, dopo il recupero a fronte di un dialogo Usa-Iran, torna a trattare in ribasso. Il Brent, giugno 2025, vede un prezzo di 64,71 dollari al barile (-0,26%), mentre il greggio texano maggio 2025 è a 61,37 dollari al barile (-0,26%).

Piazza Affari, forte con auto, Leonardo e banche

Piazza Affari si è mantenuta in denaro anche oggi, sorretta da titoli come Stellantis, Leonardo +5,16% e dal settore bancario.

Oggi le azioni delle casa d’auto italo-francese hanno beneficiato delle aperture di Trump sui dazi, ma il presidente John Elkann vede nero, perché le tariffe da una parte e le norme europee contro le emissioni dall’altra sono un gravame troppo oneroso per il settore e mettono l’industria automobilistica sotto “estrema pressione”. In occasione dell’assemblea degli azionisti ha inoltre ribadito che il nuovo ceo sarà nominato nel primo semestre.

Nell’automotive brillano inoltre titoli come Iveco +2,58%, Pirelli +2,33%, Ferrari +1,32%, Brembo +2,62%.

La propensione al rischio ha premiato le banche. Svetta Banco Bpm +3,6% e seguono Mediobanca +3,52% e Monte dei Paschi, +3,14%, con l’ops lanciata su Piazzetta Cuccia che aspetta passaggi importanti come l’assemblea di Siena del 17.

Brillano inoltre Unicredit +3,12%, Bper +2,92%, Intesa +2,89%. Bene Nexi +3,1% e Buzzi +3,03%.

È ancora lettera invece per Amplifon -4,61% e arretra Campari -1,6%. Il lusso alla fine ha arginato il pessimismo che soffiava da Parigi, dopo i risultati di Lvmh: Moncler è piatta e Cucinelli sale dello 0,19%. Fuori dal listino principale però Ferragamo perde il 4,73%.

Spread in leggero rialzo

Dopo l’ottima performance di ieri oggi la carta italiana chiude una seduta in ribasso. Lo spread tra Btp 10 anni e Bund 10 anni sale a 119 punti base, con tassi in leggera crescita rispettivamente al 3,72% e al 2,54%.

Le notizie sul debito pubblico italiano d’altra parte non sono brillantissime. A febbraio infatti è tornato sopra i 3000 miliardi per effetto della crescita delle “disponibilità liquide del Tesoro”. È quanto afferma la Banca d’Italia secondo cui, lo scorso febbraio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto a gennaio, risultando pari a 3.024,3 miliardi. Quota 3 mila miliardi era già stata superata a novembre per poi scendere sotto questa soglia nei due mesi successivi.