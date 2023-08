Borse 14 agosto ultime notizie: Tim e le banche festeggiano la vigilia di Ferragosto a Piazza Affari

Tim e le banche guidano il rialzo del Ftse Mib alla vigilia di Ferragosto e tonificano la Borsa italiana

Banche e Telecom allietano il Ferragosto del Toro. Piazza Affari +0,66% si colloca così al primo posto nella classifica delle borse europee riavvicinandosi ai massimi dell’anno. Intanto Exor, la holding di casa Agnelli quotata al listino di Amsterdam mette a segno l’operazione di giornata acquistando il 15% di Philips. L’accordo include l’impegno di Exor ad essere un investitore di minoranza a lungo termine con il diritto di proporre un membro nel consiglio di sorveglianza, oltre a diverse condizioni standard. Il patto prevede che Exor, a sua discrezione, possa aumentare la propria quota fino a un massimo del 20% del capitale azionario ordinario di Philips, uno dei leader mondiali delle apparecchiature biomedicali.

Banche e Telecom spingono al rialzo Piazza Affari

Per tornare a Piazza Affari, la classifica dei titoli migliori è occupata dalle banche che stanno completando il recupero delle quotazioni raggiunte prima del decreto sugli extraprofitti di cui la premier Giorgia Meloni si è intestata la maternità. Ma il mercato è convinto che, in sede di conversione in legge del decreto, prevarrà una versione soft del prelievo con l ‘introduzione della deducibilità fiscale della tassa. Inoltre, si sta valutando la possibilità di limitare la deducibilità degli interessi. Schizza all’insù Banca Monte Paschi + 4,4% davanti a Bper e Banca Bpm che sfiorano il 3%. Sale anche Mediobanca +1,1%: il management dell’istituto, secondo rumors, sta attualmente collaborando con Delfin, azionista con una quota del 19,8% del capitale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che avverrà nell’ottobre 2023. Al momento, invece, la posizione di Caltagirone, che possiede una quota inferiore al 10%, rimane incerta. Generali +1,2%: il cfo Cristiano Borean, si è detto soddisfatto dei risultati del gruppo nel primo semestre, nonostante le difficoltà nel settore assicurativo

Nella graduatoria si inserisce Telecom +2,4%: Gli operatori sono convinti che sia possibile trovare una quadra ai vari problemi della cessione della Rete all’accoppiata Kkr e partner italiani collegati al Tesoro. Dopo Ferragosto ci sarà un incontro tra Kkr e Vivendi, il primo azionista del gruppo italiano. Nel frattempo il Tesoro dovrà trovare i dieci miliardi necessari per concludere l’operazione, compresa la partecipazione di Open Fiber.

In rialzo anche i futures di Wall Street

Dopo l’avvio incerto, salgono anche gli altri listini del Vecchio Continente così come i futures di Wall Street. A sostenere la ripresa sono le voci su un pronto intervento di Pechino per circoscrivere, almeno temporaneamente, l’ennesima crisi del mattone. Country Garden ha chiesto di poter posticipare il rimborso di un bond in yuan con scadenza due settembre. Ma già si profila un’altra emergenza, stavolta nella raccolta del risparmio. La Zhongzhi Enterprise. non ha pagato premi e cedole di alcuni suoi prodotti finanziari.

Il future dell’’indice S&P 500 è in rialzo dello 0,2%. Salgono i rendimenti dei i titoli obbligazionari: Treasury Note a 4,17%, da 4,09% di venerdì. BTP a 4,24%. Bund a 2,62%. Cala il petrolio del Texas a 82,5 dollari, in calo dell’1,3%.