Exor acquista il 15% di Philips, leader nelle tecnologie per la salute

La holding della famiglia Agnelli ha acquisito una partecipazione del 15% della società olandese, un tempo leader nell’elettronica di consumo. Exor nominerà un componente del Consiglio di sorveglianza di Philips

Exor, holding di proprietà della famiglia Agnelli, ha firmato un accordo con Philips, azienda leader nella tecnologia sanitaria. Exor ha acquisito il 15% delle azioni di Philips, società che un tempo operava nell’elettronica di consumo ma che a partire dal 2011 ha venduto tali attività per concentrarsi sempre di più nel settore delle nuove tecnologie per la salute.

L’investimento di Exor in Philips sostiene appieno la guida aziendale, la strategia e le prospettive di creazione di valore, includendo la designazione di un membro per il Consiglio di Sorveglianza di Philips.

Acquisto di azioni sul mercato

L’investimento di Exor in Philips è stato effettuato attraverso l’acquisto di azioni sul mercato e tramite un accordo con un’importante istituzione finanziaria. Exor si impegna a essere un investitore di minoranza a lungo termine e ha il diritto di proporre un membro per il consiglio di sorveglianza.

Possibilità di aumentare fino al 20%

Anche se Exor non ha piani per ulteriori acquisti di azioni Philips nel breve termine, l’accordo prevede che possa, a sua discrezione, aumentare la sua partecipazione fino a un massimo del 20% del capitale ordinario di Philips in circolazione.

L’obiettivo di Exor è di espandere la sua presenza nei settori della salute e della tecnologia.

“L’investimento di Exor in Philips, la loro prospettiva a lungo termine e l’incrementata focalizzazione sulla salute e sulla tecnologia si integrano bene con la nostra strategia e il notevole potenziale di creazione di valore. Con le nostre posizioni di leadership di mercato e le capacità innovative incentrate sulle persone, Philips è ben posizionata per realizzare il nostro scopo di migliorare la salute e il benessere delle persone, creando valore per tutte le parti interessate” ha dichiarato Roy Jakobs, CEO di Royal Philips.

“Il percorso di cambiamento intrapreso da Philips in questi ultimi anni ha creato un’azienda che combina due settori – la salute e la tecnologia – a cui siamo impegnati. Le nostre discussioni hanno confermato l’aderenza forte e positiva tra il nostro approccio a lungo termine e di supporto alle nostre aziende e i piani ambiziosi di Philips sotto la presidenza di Feike Sijbesma e il team esecutivo guidato da Roy Jakobs” ha commentato John Elkann, CEO di Exor.