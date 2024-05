Borsa ultime notizie: Stoxx 600 ai massimi storici, Piazza Affari regina d’Europa con le trimestrali

Lo Stoxx 600 si avvia a chiudere la sua miglior settimana da gennaio con un guadagno del 3%. Corre Piazza Affari con il balzo di Iveco ed Enel. Su anche Leonardo dopo la vendita delle attività ex Wass a Fincantieri. Crolla ancora Bff Bank. Il Regno Unito esce dalla recessione

Le trimestrali danno sprint alle Borse europee che viaggiano toniche nell’ultima seduta della settimana dopo che il dato sui sussidi di disoccupazione Usa, cresciuti più delle attese, ha rinnovato le speranze su possibili tagli ai tassi d’interesse da parte della Fed. A favorire il buonumore dei listini è arrivato anche il dato sul Pil del Regno Unito, uscito ufficialmente dalla recessione.

Il Regno Unito esce dalla recessione

Nel primo trimestre del 2024, l’economia britannica ha registrato la crescita più alta degli ultimi tre anni, ponendo fine alla recessione in cui era entrata nella seconda metà del 2023. Secondo l’Office for National Statistics, il pil ha registrato una crescita dello 0,6% nei tre mesi fino a marzo, la più ampia dal quarto trimestre del 2021. Il Pil era diminuito dello 0,3% nell’ultimo trimestre del 2023. I dati sono stati accolti con favore da Sunak, che ha detto che l’economia ha “svoltato”, anche se il partito laburista di opposizione, che ha un ampio vantaggio nei sondaggi, ha accusato Sunak e il ministro delle Finanze Jeremy Hunt di essere fuori dal mondo. La Banca d’Inghilterra, che ieri ha mantenuto i tassi di interesse ai massimi di 16 anni, aveva previsto una crescita trimestrale dello 0,4% per il primo trimestre di quest’anno e un aumento più contenuto dello 0,2% per il secondo trimestre. Dopo la pubblicazione dei dati la sterlina si è rafforzata rispetto al dollaro statunitense e alle altre valute.

Italia, cala la produzione industriale a marzo

Dopo la sostanziale stagnazione evidenziata a febbraio, la produzione industriale italiana si mostra in deciso calo congiunturale a marzo e ben sotto le attese degli analisti, chiudendo il primo trimestre con un bilancio negativo. Secondo i dati diffusi questa mattina dall’Istat, nel mesel’indice destagionalizzato della produzione segna un ribasso dello 0,5% su base mensile dopo la variazione nulla (rivista da +0,1%) di febbraio e a fronte di un consensus pari a +0,3%. A livello tendenziale, la produzione corretta per gli effetti di calendario segna a marzo una contrazione – la quattordicesima consecutiva – del 3,5% dal -3,3% (rivisto da -3,1%) del mese prima.

Borsa ultime notizie: Europa positiva, vola lo Stoxx 600

Lo Stoxx 600 sale dello 0,88%, viaggia su massimi storici e si avvia a chiudere la migliore settimana da fine gennaio (+3%), sostenuto dalle crescenti scommesse sul taglio dei tassi d’interesse e da una solida stagione delle trimestrali.

In questo contesto le Borse europee procedono in sostenuto rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,95% a 34.663 punti, realizzando la miglior performance a livello continentale. In rialzo il Dax 40 di Francoforte e il Cac 40 di Parigi, che segnano rispettivamente +0,48% e +0,46%. Leggermente più arretrate Madrid (+0,35%) e Amsterdam (+0,32%). Fuori dalla Ue, gli acquisti premiano Londra (+0,76%) che festeggia l’uscita dalla recessione.

A Piazza Affari balzo di Iveco, Bff crolla del 32%

Piazza Affari viaggia sugli scudi spinta dalle trimestrali. Non a caso a dominare la scena è il balzo di Iveco (+6,02%) che ha chiuso il primo trimestre con un utile operativo in crescita del 38%, con un miglioramento dei margini in tutti i suoi segmenti di business.

Gli acquisti premiano Nexi (+3,76%) e Leonardo (+3,62%). A spingere gli acquisti sul titolo della Difesa è l’upgrade di Ubs, che valuta il titolo ‘buy’ da ‘neutral’, e l’aumento del target price a 30 euro. Influisce sulla prestazione anche la notizia della cessione a Fincantieri (+1,44%) delle attività di Underwater Armaments & Systems (Uas), ex-Wass. L’annuncio dell’accordo è stato reso noto ieri a mercati chiusi e prevede un importo basato su un enterprise value composto da una componente fissa di 300 milioni di euro, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi 115 milioni al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024, per un enterprise value totale pari a massimi 415 milioni.

La trimestrale fa bene anche a Enel (+3,2%) che stamattina ha inoltre comunicato il closing della cessione degli asset di generazione in Perù. Ma non è finita qui. Dopo i conti (qui e qui)salgono anche Pirelli (+2,97%) e Mediobanca (+2,87%).

Positivo anche il resto del comparto bancario con Banco Bpm (+1,66%), Banca Mediolanum (+1,62%) e Mps (+1,47%).

I ribassi colpiscono invece i titoli del lusso con Ferrari (-1%), Brunello Cucinelli (-0,3%) e Moncler (-0,06%). In rosso (poco intenso a dir la verità) anche Campari (-0,28%).

Fuori dal Ftse Mib occorre segnalare la performance di DoValue che dopo aver superato il +9% adesso segna +2,48%. La società ha siglato, tramite la controllata greca, due nuovi contratti di servicing in Grecia – uno con Bain Capital Credit e l’altro con il gruppo Eos – dal valore complessivo di circa un miliardo di euro di gross book value.

Tracollo per Bff Bank (-32%). Ieri la Banca d’Italia ha stabilito la sospensione temporanea della distribuzione di utili, o altri elementi del patrimonio, da parte di Bff Banking Group, a seguito dell’esito dell’ispezione condotta sull’istituto in merito alla sua gestione dei crediti pubblici.

Spread in calo, chiude il Btp Valore

Si muove in ribasso lo spread tra Btp e Bund, che viaggia a quota 132 punti base dai 134 della vigilia. Va giù anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 3,78%, dal 3,83% della vigilia.

Il quarto collocamento del Btp Valore, stavolta con scadenza maggio 2030, si chiuderà tra pochi minuti. La richiesta complessiva del titolo si avvia verso quota 11 miliardi di euro.

Gli altri dati

Sul valutario, Il cambio euro dollaro si attesta invece a quota 1,078 da 1,077 della vigilia.

In rialzo i prezzi del petrolio, con il Wti a 79,87 dollari al barile (+0,77%) e il Brent a 84,28 dollari (+482%). Sale anche il gas naturale ad Amsterdam sui 31 euro al MWh.