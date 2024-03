Borsa ultime notizie: Saipem e Diasorin sostengono Piazza Affari, perde colpi Ferrari

Le Borse dell’Europa restano miste mentre i futures di Wall Street prevedono un avvio negativo. Il morale degli investitori nella zona euro migliora, ma con la Germania in recessione la speranza di una ripresa primaverile è ancora incerta

Le Borse dell’Europa iniziano la settimana intorno alla parità, in attesa delle indicazioni della Bce. Ma, sotto la cautela generale, s’impone un’impostazione tanto dinamica quanto selettiva. A trarne vantaggio è senz’altro Saipem, emersa dalle nebbie di anni difficili con un utile (179 milioni) che ha convinto gli operatori: il titolo, in rally nelle ultime sedute, sale ancora +5% Morgan Stanley alza il target price a 2,6 euro, Banca Akros a 3 euro.

Altro caso Diasorin +4%. l Liaison Plex, uno dei test molecolari che gli analisti attendevano in approvazione negli Usa entro fine 2024, è stato approvato dalla Fda con alcuni mesi di anticipo. La società ha diffuso ieri sera un comunicato per dare conto della novità riguardante un prodotto rivolto a un potenziale mercato di quasi tre miliardi di dollari, a oggi, è la francese Biomerieux a dominare questo ambito dei test.

Non si ferma intanto la corsa di Leonardo, altro motore del rialzo in ascesa di un altro 1,93% Leonardo salito a 20,65 euro. Ha toccato nuovi massimi pluriennali.

Ferrari in frenata, sale il morale degli investitori nella zona euro

Perde colpi al contrario Ferrari -2,8%. Citi taglia a Sell, target price 329 euro. Giù anche Nexi -1,5%. E Moncler -1%. Stifel alza il target price a 62 euro.

L’indice EuroStoxx 50 nelle prime battute si è portato sui massimi dal 2000. Il Ftse Mib di Milano consolida in prossimità dei massimi da 15 anni.

Il morale degli investitori nella zona euro è migliorato per il quinto mese consecutivo a marzo, raggiungendo il livello più alto da aprile, ma gli economisti hanno messo in guardia su una “persistente” recessione in Germania. Tuttavia, l’indice Sentix per la zona euro è rimasto in territorio negativo. È salito a -10,5 punti a marzo da -12,9 a febbraio, superando la lettura di -11,0 stimata da un sondaggio Reuters tra gli analisti.

Wall Street: future in ribasso, offerta record per Macy’s

A Wall Street i future sono in live ribasso. La scorsa settimana si è conclusa con i record del Nasdaq e dell’S&P500. Un gruppo di investitori ha aumentato l’offerta per i grandi magazzini Macy’s composto da Arkhouse Management e Brigade Capital ha aumentato la sua offerta per acquisire la catena di grandi magazzini, dopo che l’azienda aveva rifiutato un’offerta precedente. Il gruppo offre ora 24 dollari in contanti per azione di Macy’s, a 21 dollari l L’offerta rappresenta un premio del +33% rispetto alla chiusura di venerdì e valuta la catena a circa 6,6 miliardi di dollari.

I dati di venerdì sull’andamento dell’attività manifatturiera negli Stati Uniti hanno rafforzato le obbligazioni. Treasury, il decennale a 4,19%, da 4,24% del giorno prima.

Petrolio poco mosso, oro ai massimi e bitcoin volatile

In Europa, Btp decennale a 3,83%. Il terzo Btp Valore si è chiuso con una raccolta di 18,3 miliardi di euro, in linea con le attese. Il dato del deficit/Pil del 2023 è stato rivisto al rialzo al 7,2%, per effetto dell’impatto del superbonus.

Bund decennale al 2,39%.

Nonostante i tagli alle estrazioni annunciate dall’Opec + il petrolio Brent e Wti è per ora a poco mosso. Decisa l’estensione dei tagli da circa due milioni di barili al giorno da parte dell’Opec. Oro sui massimi delle ultime nove settimane a 2.085 dollari.

Bitcoin a 65 mila dollari, sui massimi da novembre 2021. La scorsa settimana si è conclusa con un rialzo del +21,4%, il più ampio da gennaio 2023.