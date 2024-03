DiaSorin: la Fda approva la nuova piattaforma diagnostica Liaison Plex. Il titolo vola in Borsa

Ottenuta in anticipo l’autorizzazione 510(k) della Food and Drug Administration americana. DiaSorin si rafforza così nel mercato del multiplexing sindromico. Brilla il titolo a Piazza Affari, +4%

DiaSorin, multinazionale italiana specializzata in diagnostica, ha ottenuto l’autorizzazione 510(k) della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per la sua piattaforma Liaison Plex (piattaforma di testing molecolare multiplexing) e il pannello di test Liaison Plex Respiratory Flex Assay. L’azienda con sede a Saluggia (VC) si espande così nel mercato del multiplexing sindromico, avendo ottenuto il permesso per importare e vendere questi dispositivi negli Stati Uniti.

L’approvazione anticipata della Fda rispetto alle previsioni degli analisti, inizialmente prevista entro il 2024, fa volare il titolo di DiaSorin a Piazza Affari. Alle 11, il titolo guadagna il 3,96%.

Cos’è il Liaison Plex

Il Liaison Plex permette una personalizzazione dei pannelli sindromici, offrendo flessibilità e consentendo ai laboratori clinici di superare l’approccio “one size fits all” nella diagnosi sindromica delle malattie infettive.

I pannelli personalizzati consentono un adattamento più semplice alle variazioni stagionali e alle linee guida cliniche aggiornate, riducendo il sovrautilizzo di esami diagnostici costosi, che è attualmente una limitazione dei pannelli sindromici disponibili. Il tempo di preparazione del test è di soli due minuti per campione, e i risultati sono disponibili in meno di due ore.

“L’approvazione del Liaison Plex e del suo primo pannello, possibile grazie all’acquisizione di Luminex, rappresenta una meta strategica di enorme importanza per Diasorin nel segmento in continua crescita del multiplexing sindromico molecolare – ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin – La tecnologia Flex semplifica e supera alcuni dei limiti del mercato del multiplexing con un pannello completamente personalizzabile e automatizzato, fornendo ai clienti la possibilità di utilizzare una soluzione altamente tecnologica in modo economicamente vantaggioso”.

Il Liaison Plex Respiratory Flex Assay

Il Liaison Plex Respiratory Flex Assay è il primo dei cinque pannelli annunciati durante l’Investor Day 2023 di DiaSorin. Attualmente, i pannelli per le infezioni ematiche (lieviti, Gram-positivi e Gram-negativi) e quello per le infezioni gastro-intestinali sono in fase di sviluppo e saranno presentati alla FDA statunitense nel 2024 e nel 2025, rispettivamente.

Il Liaison Plex Respiratory Flex Assay analizza 19 agenti patogeni comuni delle infezioni respiratorie, tra cui 14 virus e 5 batteri, utilizzando campioni da tamponi nasofaringei. Contrariamente alla maggior parte dei test sindromici, che forniscono tutti i risultati in una sola volta, questo test Flex consente agli utenti di selezionare e utilizzare solo i risultati pertinenti al quadro clinico del paziente, offrendo un’ottimizzazione dei costi migliorata.

“Il Liaison Plex e il suo pannello respiratorio consentiranno ai laboratori clinici e ai medici di personalizzare i pannelli sindromici in base alle esigenze dei loro pazienti – ha commentato Angelo Rago, Presidente di Luminex – Il Liaison Plex è la soluzione di laboratorio che contribuirà a soddisfare la crescente domanda di stewardship diagnostica, responsabilità finanziaria ed efficienza operativa dei laboratori clinici e dei sistemi sanitari”.

Il mercato del multiplexing sindromico

Il multiplexing sindromico si riferisce alla capacità di analizzare contemporaneamente più agenti patogeni o biomarcatori associati a una specifica sindrome o malattia in un unico test. In altre parole, permette di identificare diversi patogeni o marker biologici correlati a una determinata condizione, come ad esempio un’infezione respiratoria o un’infezione ematica, in un’unica analisi. A oggi, è la francese Biomerieux a dominare questo ambito dei test.

Il Liaison Plex rafforza così la posizione di DiaSorin in questo settore di mercato e nel mercato americano.

Il mercato del multiplexing sindromico molecolare è valutato attualmente intorno ai 2,9 miliardi di dollari ed è previsto in crescita fino a circa 4 miliardi entro il 2027.

Diasorin: vola il titolo in Borsa

L’autorizzazione 510(k) in anticipo della Fda fanno volare il titolo a Piazza Affari. Ad apertura mercati le azioni DiaSorin hanno registrato un +5%. Alle 11 il titolo guadagna quasi il 4%.