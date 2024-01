Borsa ultime notizie: Piazza Affari è la lepre, Francia e Germania inseguono il Pil italiano

A Milano corrono Stellantis e le banche, naufraga Saipem – L’intelligenza artificiale gioca un brutto scherzo a Taylor Swift e a Microsoft

Sorpresa: in un Continente che non cresce, l’Italia fa la parte della lepre. Nel 2023 il Pil del Bel Paese è salito dello 0,7% (+0,5% nell’ultimo trimestre) in netto contrasto con il dato francese (crescita zero negli ultimi due trimestri) e, soprattutto, con la Germania che ha registrato una contrazione dello 0,3% nell’ultima lettura di dicembre. Nonostante la persistente debolezza dell’economia tedesca, che nel 2022 rappresentava il principale partner commerciale italiano con una quota del 13%, l’economia italiana sembra non essere stata penalizzata. La variazione congiunturale evidenzia un aumento sia nel settore industriale che nei servizi, sottolineando la resilienza dell’Italia in un contesto economico europeo complesso: nel quarto trimestre del 2023 l’economia della zona euro ha registrato crescita zero su base sequenziale, in lieve miglioramento dal -0,1% del terzo trimestre.

Btp in ripresa, corre l’euro. In recupero Stellantis

Tra gli effetti del miglioramento della posizione italiana spicca il miglioramento del Btp decennale a 3,73%. E dello spread sotto quota 150 punti base. Corre anche l’euro: il dollaro è sui minimi dell’ultimo mese e mezzo a 1,083.

Immediato anche il recupero di Stellantis +2,3%, schizza di nuovo oltre quota 20 euro, grazie anche alla decisione di Renault di rinunciare all’Ipo di Ampère, la nuova divisione elettrica della Régie. Viaggia compatto con rialzi superiori al 2,5% il plotone delle banche italiane capitanato da Bpm e Bper, Intesa Sanpaolo sfiora +2%, L’indice sale di quasi un punto percentuale oltre quota 30.500 (+0,90).

Saipem: il tumulto in mare scuote le azioni

Il clima positivo è guastato dalle traversie di Saipem -11%. Stamattina la società ha confermato che si è verificato un incidente sulla nave posatubi Castorone al largo dell’Australia durante normali operazioni di posa delle tubazioni. L’incidente, informa una nota, non ha causato feriti, mentre si sono verificati danni localizzati sulla linea principale (trunkline), che saranno riparati. La nave Castorone non ha subito danni rilevanti. Il gruppo afferma che la salute e la sicurezza del proprio personale, dell’ambiente e dei propri beni sono una priorità assoluta. Saudi Aramco ha annunciato l’intenzione di non proseguire il piano di incremento della capacità produttiva. Qualche analista segnala che l’Arabia Saudita deve mantenere alto il livello degli investimenti per non perdere capacità produttiva, in quanto i giacimenti si esauriscono o hanno bisogno di costosi interventi sul sistema di prelievo del sottosuolo quando scendono sotto certi livelli. Tenaris perde l’1,5%.

Al di fuori del settore oil da segnalare la performance i Cast Diva +2,5% dopo che Websim ha avviato la copertura con giudizio Buy (molto Interessante) e target price a 2,40 euro per azione.

Rai Way +2%. Il fondo attivista Clearway Capital starebbe comprando azioni a supporto della sua azione di sostegno ai progetti di fusione.

Taylor Swift vittima dell’IA: foto hard false sul social X

In attesa dei conti, Microsoft (+1%), incorre in una disavventura hard. La società ha aggiornato Designer, uno strumento di intelligenza artificiale capace di creare immagini a partire da indicazioni testuali. La piattaforma è stata utilizzata per realizzare foto sessualmente esplicite di Taylor Swift poi diventate virali e successivamente bloccate dalla piattaforma X. Una di queste ha ottenuto oltre 47 milioni di visualizzazioni. Adesso l’app non permette di associare alcun termine sessualmente esplicito. le foto di nudo di Taylor Swift create grazie all’IA provenivano dal forum 4chan e da un canale Telegram in cui le persone usavano Designer proprio per generare immagini di celebrità con l’IA. “Stiamo indagando sulle segnalazioni e adottando le misure appropriate per affrontarle” aveva riferito un portavoce di Microsoft subito dopo la condivisione dei deepfake.