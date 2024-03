Borsa ultime notizie: la sindrome del debito travolge Tim, Saipem segna un nuovo rialzo

Male anche Nexi e Ferragamo dopo i conti. A Francoforte Hugo Boss -17%, ma i mercati tengono in attesa delle parole di Lagarde

Le Borse dell’Europa si muovono con cautela a poche ore dalle comunicazioni della Bce. Quasi piatto l’indice di Milano a, poco lontano dai massimi degli ultimi quindici anni. Non si fa per ora sentire l’effetto della vittoria di Trump nel super martedì.

La prima cosa che una nuova amministrazione Trump probabilmente farà sarà di estendere i tagli alle tasse. Ma per le azioni, un’economia più calda potrebbe essere inflazionistica e i tagli dei tassi d’interesse ventilati dalla Fed quest’anno potrebbero ridursi ad uno solo, magari già a giugno.

Crolla anche Hugo Boss, pesa la guidance

In questa cornice s’inquadra stamane la brusca discesa di Hugo Boss. Il leader dell’abbigliamento lascia sul terreno il 17%. dopo aver annunciato un utile operativo sotto le attese. Ancor peggio ha fatto ieri Foot Locker a Wall Street (-29,35%) dopo una guidance d’esercizio deludente. Nei tre mesi allo scorso 3 febbraio, Foot Locker ha registrato perdite nette per 389 milioni di dollari, contro i 19 milioni di utile di un anno prima. Tra i magnifici sette, è ulteriormente aumentato il distacco tra i primi e gli ultimi. Nvidia, in rialzo del 3%, sul nuovo record, da inizio anno guadagna il 79%. Tesla ha perso il 2,3%, -29% da inizio anno.

A Piazza Affari soffrono Pirelli e Continental, male anche il lusso

Tornando in Europa, tra i titoli in profondo rosso Continental -4%. Il produttore di pneumatici e di componenti per auto prevede un aumento dei costi nel 2024. Il giro d’affari 2023 è cresciuto meno del previsto. Situazione simile in casa Pirelli: -3% dopo i conti. Bnp Paribas e Kepler Cheuvreux tagliano il giudizio sul gruppo.

A Piazza Affari viene travolta Tim 13,5% zavorrata dai timori sul debito a fine 2026, stimato dal piano su valori superiori alle aspettative degli analisti, Equita fa notare che si tratta di un dato peggiore dell’1,3 delle sue stime.

In rosso anche Moncler -1%; Bernstein taglia a Market Perform. Fa peggio Ferragamo -4% che ha chiuso il 2023 con un ebit In rosso.

Le note più positive riguardano Saipem +3%: Citibank ha confermato la raccomandazione buy e incrementato il prezzo obiettivo del titolo da 2,40 a 3,10 euro.

Spread ai minimi, nuovo record dell’oro

Btp decennale a 3,63%. Bund al 2,31%. Lo spread scende sui minimi da febbraio del 2022 a 132 punti base.

Euro dollaro sui massimi delle ultime settimane a 1,089.

Petrolio in calo nonostante la notizia dell’attacco delle milizie Houti a un mercantile in transito al largo dello Yemen. Brent e Wti -0,8%.

Nuovo record dell’oro a 2.158, +0,4%, da 2.141 dollari di ieri.

Bitcoin a 66.800 dollari, +1%.