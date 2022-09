BORSA ULTIME NOTIZIE – La Boe soccorre la sterlina, Borse europee tutte in rosso. Rendimenti Bot in rialzo

Borse europee in rosso, rendimenti obbligazioni in rialzo, dollaro sempre più forte mentre la sterlina precipita dopo la cura Truss. Gas in risalita. A Milano giù Mfe e Banca Mps

Continua il ballo dell’Orso sui mercati finanziari. L’indice Eurostoxx 50, che raggruppa le prime grandezze della zona euro, è al nono ribasso in dieci sedute e scivola sui minimi da novembre 2020. Settembre si avvia così ad essere l’ottavo mese negativo dei nove portati a termine nel corso del 2022. Da inizio anno l’indice perde il -24% circa. Su questi livelli il 2022 sarebbe l’anno peggiore dal 2008 (l’anno del crack dei Lehman Brothers).

Borse europee in rosso, Ftse Mib

Piazza Affari non si discosta dall’andamento generale: l’indice Ftse Mib lascia sul terreno alle 12 e 30 l’1,2% e circa l’1% due ore dopo. Fa peggio Francoforte mentre si intensificano le tensioni geopolitiche tra l’Occidente e la Russia, dopo quelli che Germania, Danimarca e Svezia hanno definito due attacchi ai gasdotti Nord Stream. Secondo i media, l’Unione europea ha minacciato una “risposta forte e unita” agli attacchi ai gasdotti. Arriverà nel corso del Consiglio straordinario sull’energia di venerdì 30 settembre?

Borse europee in rosso, la Boe interviene per difendere la sterlina

Intanto l’indice londinese delle blue-chip FTSE 100 perde l’1,48% dopo che il Fondo monetario internazionale e l’agenzia di rating Moody’s hanno criticato la nuova strategia economica della Gran Bretagna.

La Bank of England (Boe) sta intervenendo a sostegno dei titoli di Stato britannici, travolti dalle vendite dopo l’annuncio del maxipiano di stimolo fiscale voluto dal Governo che ha mandato in picchiata la sterlina. La banca centrale ha preannunciato che effettuerà acquisti illimitati di titoli a lungo termine, e ha rinviato al 31 ottobre l’asta di Gilt trentennali che era prevista per oggi 28 settembre.

Anche l’industria ittica va a fondo: Mony, Leroy Seafood e Salmon perdono tra il 15 ed il 20% dopo che il governo norvegese ha proposto una tassa sulle risorse per l’allevamento di salmoni e trote del 40% a partire dall’anno fiscale 2023.

Negative le previsioni su Wall Street. Il future del Nasdaq perde lo 0,6%.

In Italia fiducia consumatori giù oltre le attese, rendimenti asta Bot in forte rialzo

In Italia a settembre la fiducia di imprese e consumatori sta calando oltre le attese: “L’indice di fiducia dei consumatori, dopo il rimbalzo di agosto, diminuisce nuovamente posizionandosi sullo stesso livello dello scorso luglio”, spiega in una nota Istat. In rosso anche l’indice di fiducia delle imprese che diminuisce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da aprile 2021, un andamento “determinato dall’evoluzione negativa della fiducia sua nella manifattura, nei servizi e nel commercio al dettaglio”.

La pessima congiuntura dei mercati azionari è legata, oltre che al conflitto ucraino ed al braccio di ferro sul gas, alla pressione sui tassi di interesse: Stamane l’asta Bot a 6 mesi ha registrato un nuovo massimo da dieci anni a 1,978% contro 0,810% di fine luglio. Dopo l’asta il tasso del Btp decennale ha oscillato tra 4,75% e 4,93% comunque in ascesa rispetto ai record della vigilia. Lo spread sale a 254 punti (contro 250 della chiusura). la Germania ha annunciato emissioni aggiuntive nel quarto trimestre per altri 22,5 miliardi di euro per le necessità legate alla crisi. Il tasso reale tedesco risale in territorio positivo per la prima volta dal giugno 2015.

Oggi la Germania ha annunciato emissioni aggiuntive nel quarto trimestre per altri 22,5 miliardi di euro per le necessità legate alla crisi energetica.

Mercati internazionali: dollaro sempre più forte, risale il gas

L’indice del dollaro è al settimo giorno consecutivo di rialzo, +0,4% a 114,5. Euro -0,4% a 0,955. La Banca centrale europea deve continuare ad alzare i tassi di interesse per contenere l’inflazione, anche se l’effetto collaterale di una politica più restrittiva sarà una crescita più debole. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. “Abbiamo riportato l’inflazione al 2% nel medio termine e faremo ciò che dobbiamo fare, ossia continuare ad aumentare i tassi di interesse nelle prossime riunioni”.

Infine il gas. Il metano tratta al nodo olandese Ttf a 210 euro al MWh, +13%. L’Unione europea rafforzerà la protezione delle proprie infrastrutture energetiche in seguito agli incidenti che hanno causato le perdite dei gasdotti Nord Stream, ha detto Josep Borrell.

Borsa di Milano: recuperano le utility

In Piazza Affari brilla Tenaris, recuperano qualche posizione le utility. A2a +0,6%. Enel -1%. Il ceo Francesco Starace ha detto stamattina che la fuoriuscita di gas dal Nord Stream è “molto preoccupante”. Il numero uno della società ha chiesto al governo di sostenere il settore utility, gravato dalle richieste di margini call.

Fpt, consociata di Iveco sale dello 0,3% Fpt Industrial,ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di minoranza nell’indiana in Blue Energy, attiva nella produzione di veicoli commerciali a energia pulita.

Perdite superiori al 5% per Leonardo e Stm. Apple ha rinunciato ad aumentare la produzione di iPhone, visto il mancato aumento della domanda.

Media For Europe -5%,chiude il primo semestre con un risultato operativo (Ebit) di 112,0 milioni di euro, rispetto ai 198,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. I costi operativi complessivi consolidati (costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni) sono stati 1.276,5 milioni di euro rispetto ai 1.188,5 milioni del primo semestre 2021.

Perde il 5% anche Banca Monte Paschi, nel giorno in cui emerge l’interesse di alcune fonazioni bancarie per l’aumento dell’istituto.