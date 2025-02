Borsa oggi 17 febbraio: l’Europa guarda al vertice di Parigi. A Milano vola Leonardo, occhi su Tim e Poste. Partenza sprint per il nuovo Btp – DIRETTA

Le Borse europee sono in rialzo in attesa del vertice di Parigi. Milano punta a quota 38 mila. Il Tesoro avvia l’offerta per il Btp Più, raggiunti i 3,1 miliardi. Wall Street chiusa per festività – Segui la DIRETTA

Le Borse europee a metà giornate restano positive ma con toni moderati, in attesa del vertice di Parigi, dove si discuteranno temi legati alla difesa europea, compreso il piano della Commissione europea per esentare la difesa dai limiti Ue sulla spesa pubblica. Volano così i titoli della Difesa con Leonardo che è in forte rialzo.

Milano a metà giornata è la miglior piazza con Piazza Affari che tocca i suoi massimi dal 2007. L’obiettivo resta quello di mantenere la soglia dei 38 mila punti, segnando così il ritorno ai livelli più alti degli ultimi anni.

I rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento, con speculazioni sui piani di spesa fuori dal patto di stabilità. Le altre piazze europee sono contrastanti: Londra sale dello 0,20%, Francoforte guadagna lo 0,99% e Madrid registra un +0,38%. Parigi è piatta stabile mentre è Amsterdam è in lieve calo. Lo spread resta stabile a 109 punti base.

In Asia, le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, con un focus sulle mosse di Trump riguardo ai dazi e la pace tra Ucraina e Russia, e l’attenzione sul settore tecnologico cinese, in particolare sull’intelligenza artificiale. Tokyo è quasi invariata (+0,1%), mentre altre piazze asiatiche sono contrastate: Hong Kong perde (-0,4%), Shanghai (+0,23%), Shenzhen (+0,67%) e Seoul (+0,75%). Mumbai scivola in flessione (-0,16%).

Wall Street oggi resterà chiusa per la festività del President’s Day. La giornata è così povera di dati macroeconomici, con l’Italia che pubblicherà la bilancia commerciale. Attesi anche gli interventi di esponenti delle banche centrali, tra cui Joachim Nagel della BCE e Patrick Harker e Michelle Bowman della Fed.

Nel weekend Poste Italiane e Cdp hanno siglato uno scambio azionario sulle partecipazioni in Tim e Nexi. Poste acquisisce il 9,81% di Tim, mentre cede a Cdp il 3,78% di Nexi, con una somma in denaro di circa 180 milioni di euro.

Il risiko bancario rimane al centro dell’attenzione, con i titoli del settore che salgono a Piazza Affari. A tirare le fila sono in particolare Unipol, Bper, Pop Sondrio e Unicredit. Fanno rumore le dichiarazioni di Unicredit, che paventa il ritiro dell’Opa su Banco Bpm in caso di rilancio dell’offerta su Anima. In vista dell’assemblea di Banco Bpm del 28 febbraio, chiamata a decidere sull’aumento del prezzo per Anima, Unicredit avverte: “L’incremento del prezzo dell’Opa e la rinuncia al Danish Compromise potrebbero determinare la risoluzione o l’inefficacia dell’offerta”.

È partita l’offerta per i Btp Più destinati ai piccoli risparmiatori, che proseguirà fino al 21 febbraio. L’obiettivo del Tesoro è raccogliere circa 14 miliardi di euro, con una previsione di rendimento favorevole per chi tiene i titoli a lungo. A metà giornata gli ordini sono intorno ai 3,1 miliardi. I contratti sono circa 90mila.

