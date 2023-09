Borsa oggi 14 settembre pomeriggio: Piazza Affari annulla le perdite con le utility, giù Tim e banche

A poche ore dal verdetto della Bce, il mercato anticipa una pausa nel rialzo dei tassi. I rumours sullo slittamento dell’offerta Kkr danneggiano Tim

In attesa delle decisioni della Bce e della conferenza stampa di Christine Lagarde i mercati procedono al piccolo trotto, cercando di decifrare gli indizi sulle scelte dei banchieri. Le ultime voci danno per probabile (al 65%) l’aumento di un quarto di punto dei tassi ma la buona intonazione delle utility, settore indebitato per eccellenza, potrebbe stare a segnalare la scelta di una tregua nei rialzi. Per le Borse, logorate dall’incertezza, l’attesa sta comunque per finire: l’annuncio è fissato per le 14.16.

Borsa oggi finisce l’attesa: vendite sull’auto, su i petroliferi

Pesano, a livello continentale, le vendite sul settore auto, specie sulle case tedesche, per il timore di ritorsioni di Pechino dopo l’annuncio dell’indagine sugli aiuti all’auto cinese annunciata da Ursula Von der Leyen: Volkswagen -2,3%. Bmw -1,9%. Quasi indenne Stellantis -0,44%, assente dal mercato cinese. Salgono i petroliferi tra cui Eni +1,5%, miglior titolo ai massimi attorno a quota 15,35 euro ed il comparto delle materie prime+2,3%. Fra le società più virtuose troviamo il colosso Anglo American +4%, Rio Tinto +3,5% e Glencore +2%.

Piazza Affari: Tim perde quota ma le utility anticipano la pausa sui tassi Bce

A Piazza Affari, partita in rosso per le vendite sulle banche e su Tim, in tarda mattinata l’indice sale dello 0.19% grazie al rally delle utility. Guida la corsa Hera +1,7% poco sopra Enel e A2a. al di là dei riflessi monetari, la performance dipende dalle aperture del ministro Gilberto Pichetto Fratin per una norma che permetta forme di contrattazione diretta per un rinnovo concordato delle concessioni idroelettriche che deve essere di 20 anni “per dare spazio a investimenti che devono essere ammortizzati”.

A spingere Tim in basso sono i rumours sullo slittamento dell’offerta Kkr-Mef

Tra le note negative spicca invece Tim – 2% zavorrata dalla voce che non verrà rispettato il termine del 30 settembre, già previsto come data limite per l’offerta sulla Rete dell’accoppiata KKR/Mef, Potrebbe essere, secondo Mf, qualcosa di più di un semplice rinvio: il private Usa avrebbe già contattato altri gestori a fronte di un possibile fallimento dele trattative che comunque scontano l’opposizione di Vivendi, primo socio del gruppo delle tlc.

Borsa oggi: giù le banche, pesa la tassa sugli extraprofitti

In rosso anche le banche, su cui pesa la tassa sugli extraprofitti difesa con grande ostinazione dalla premier Giorgia Meloni nonostante la bocciatura da parte della Bce. Sotto tiro in particola Intesa Sanpaolo -1,23%, la banca di sistema per definizione.

Mercato obbligazionario in assestamento. Treasury note a dieci anni a 4,24%. Bund tedesco a 2,64%. BTP decennale a 4,44%.

Future in leggero rialzo a Wall Street. Ieri Nasdaq +0,3%, Dow Jones -0,3%.

Wall Street si prepara al debutto di Arm

L’appuntamento clou sarà il debutto di Arm che arriverà oggi sul listino a 51 dollari per azione, nella parte alta dell’intervallo di prezzo indicato nella fase di raccolta ordini. Il valore di mercato è di oltre 54 miliardi di dollari. La società con sede nel Regno Unito quoterà almeno 95,5 milioni di azioni americane di deposito sul Nasdaq. SoftBank, il suo attuale proprietario, controllerà circa il 90% delle azioni in circolazione.