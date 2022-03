Borsa: il Toro reagisce sperando negli eurobond ma la corsa del petrolio favorisce la stagflazione

La Borsa rimbalza spinta dai bond europei legati alla difesa e all’energia. Risalgono banche e finanza, cala lo spread. Ma l’Europa perderà colpi rispetto a Wall Street, ecco perché

Tra strappi violenti ed improvvise prese di beneficio va in onda stamane il rimbalzo dei mercati europei, le prime vittime finanziarie della guerra in Ucraina. Corrono banche (Unicredit +7,6%) ed assicurazioni, riprende quota il settore utility, Piazza affari viaggia con un rialzo largamente sopra i due punti percentuali attorno a quota 22.700 punti (lunedì alle 12 l’indice oscillava attorno a quota 21 mila). Non meno importante la corsa all’acquisto dei Btp, in forte ascesa sui Bund, con relativa discesa dello spread a 147 punti.

Una ripresa violenta, tanto quanto è stata pesante la fuga dei capitali verso i mercati Usa (7,6 miliardi di dollari a venerdì scorso) che ha provocato sia la frenata dell’euro sul dollaro che la discesa dei prezzi, sensibilmente caduti rispetto alle blue chips Usa: il 25% circa di valore in meno, uno sbilancio che si è visto solo nel 2011, ai tempi della crisi greca. Un rimbalzo che ha sia motivazioni tecniche che politiche ma che segna anche una prima risposta alle preoccupazioni sul futuro dell’economia europea, che si è ritrovata all’improvviso in prima linea nella trincea della crisi ucraina, ancor prima di archiviare l’emergenza Covid. Ma adesso? E’ il caso di far di nuovo rotta sui mercati europei? Oppure il Vecchio Continente è destinato ad infilarsi, a differenza dl Nord America, nel tunnel della recessione sotto la minaccia del caro energia? Proviamo a cercare una risposta.

La Borsa rimbalza ma l’Europa paga il rischio stagflazione