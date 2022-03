Il prezzo del nichel raddoppia: impennata fino a 100mila dollari, a rischio le batterie delle auto elettriche

Contrattazioni sospese a Londra – Ecco in che modo la guerra Russia-Ucraina incide sul prezzo del nichel e come questo può impattare sulle strategie per la transizione ecologica

Il prezzo del nichel decolla a causa della guerra fra Russia e Ucraina, ma non solo. Nell’arco di 24 ore, il metallo usato nell’acciaio inossidabile e nelle batterie delle auto elettriche ha visto le quotazioni impennarsi dell’111%, arrivando brevemente a superare la soglia psicologica dei 100mila dollari la tonnellata, a quota 101.365. Nella seduta precedente il prezzo del nichel era già balzato del 66%.

Il prezzo del nichel sconvolge il London Metal Exchange

Dopo l’ultima fiammata, il London Metal Exchange ha deciso di sospendere le contrattazioni su questo metallo almeno per il resto della giornata.

Un confronto storico

Per dare un’idea di quanto rapida sia stata la corsa di questi giorni, basti pensare che negli ultimi cinque anni il prezzo del nichel è aumentato di circa 11mila dollari, mentre nell’ultima settimana il balzo è stato di ben 72mila dollari.

La spiegazione tecnica

Dal punto di vista tecnico, a innescare la più recente esplosione del prezzo del nichel è stato il fatto che i detentori di posizioni corte sono stati costretti ad avviare frettolose ricoperture in un momento di bassa liquidità.

Il rischio contagio ad altri metalli

La quotazione del nichel “sta impazzendo, non riflette i fondamentali del settore”, ha detto Jiang Hang, responsabile del trading di Yonggang Resources Co. Il “sistema commerciale LME è fuori controllo – ha aggiunto – e richiede un intervento”, altrimenti il ​​contagio potrebbe estendersi ad altri metalli.

Il prezzo del nichel e la guerra fra Russia e Ucraina

In realtà, già prima della guerra fra Russia e Ucraina il prezzo del nichel era in forte ascesa per l’alta domanda e la scarsità delle forniture. Questo scenario è stato poi aggravato in modo drammatico dall’inizio del conflitto fra Mosca e Kiev, che fa temere ai mercati una pesante mancanza di materie prime per i prossimi mesi. Non a caso, negli ultimi giorni le quotazioni di tutte le commodity sono schizzate alle stelle.

“Sappiamo che i mercati tendono a reagire un po’ in modo eccessivo, a volte esagerano – ha commentato Gavin Wendt, analista della società di consulenza Mine Life di Sydney – Ma in questo caso, con l’incertezza della guerra, è difficile dire se il prezzo di questa commodity sia davvero sopravvalutato”. Del resto, la Russia produce il 17% del nichel di prima scelta mondiale.

Prezzo del nichel e transizione energetica: cosa può accadere

Resta da capire quanto durerà questa situazione, perché l’aumento del prezzo del nichel, se consistente e prolungato, rischia di far alzare i costi delle batterie dei veicoli elettrici. Un rincaro che complicherebbe ulteriormente le strategie europee per la transizione energetica, già messe in crisi dalla riduzione delle forniture di gas, che imporrà di rimettere in funzione le ben più inquinanti centrali a carbone.