Borsa 3 novembre: continua il rally e accelerano i Btp. Oggi tutti gli occhi sui conti di Intesa Sanpaolo

La prospettiva di un addolcimento della politica monetaria dà slancio ai mercati – Piazza Affari accende i riflettori sui conti della prima banca italiana e sul cda Tim

Segna il passo Apple, frenata dal calo delle vendite in Cina. Ma qiesto non frena la spinta del Toro che si avvia a chiudere la miglior settimana dal novembre del 2022. Dopo la Fed, anche la Bank of England ha rinunciato ad aumentare i tassi, Intanto dall’Europa arrivano nuovi segnali di recessione che dovrebbero spingere la Bce a fare altrettanto. Ma la Bundesbank, al solito, non è d’accordo: per Isabel Schnabel è necessario almeno un altro aumento. Per ora, però, i falchi non sembrano in grado di scalfire la buona intonazione dei listini. Nella speranza che i conti di Intesa Sanpaolo in uscita stamane, possano dare un’altra spinta al rally.

Milano +4,4% in settimana. Salgono anche le small

Le borse dell’Europa aprono in rialzo, future EuroStoxx50 +0,4%. A Milano Ftse Mib + 0,46% in avvio di seduta

Piazza Affari + 1,7% giovedì 2 novembre ha messo a segno la quarta seduta positiva di fila. In grande spolvero Tenaris e Stm, vola Ferrari: Morgan Stanley alza il target price a 350 dollari.

L’indice Ftse Mib si avvia a chiudere la settimana con un progresso del +4,40%, meglio di così solo a marzo. Si risvegliano anche le medium e small caps:s L’indice Ftse STAR (+5,2%) e l’indice Ftse Mid Caps (+5,6%) potrebbero chiudere oggi la miglior settimana da un anno.

Fanalino di coda è Londra +1,4%. La Bank of England, dopo 14 rialzi consecutivi, ha mantenuto i tassi ai massimi da 15 anni, sottolineando che non prevede di tagliarli a breve.

Prosegue oggi la presentazione delle trimestrali più importanti: Bmw, Maersk, Soc Gen.

Frena però l’economia reale. A ottobre l’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona è diminuito a 43,1 punti mentre in Italia è sceso a 44,9, valore più basso da tre mesi.

Btp in salita da dieci sedute

Effetto traino anche sui bond della zona euro. Il Btp decennale ha chiuso la decima seduta positiva delle ultime undici, con il rendimento sceso a 4,62%, minimo da 5 settimane. E potrebbe portare a termine (+1,90%) la miglior settimana da inizio giugno. Spread 190. Bund tedesco a 2,72%.

Apple segna il passo, meno vendite in Cina

In questa cornice i mercati sono in grado di assorbire la delusione annunciata di Apple -3% nel dopo Borsa dopo i conti pealtro migliori delle stime. L’utile netto è salito del +10% a 22,95 miliardi, o 1,46 dollari per azione a fronte degli 1,39 dollari delle previsioni. I ricavi sono calati dell’1% a 89,5 miliardi, sopra le attese. A pesare sui ricavi è soprattutto la Cina, dove le vendite sono risultate pari a 15,08 miliardi, sotto i 17 miliardi previsti dal mercato. Salgono di poco (+2,9%) i ricavi dell’iPhone, frenano quelli del Mac e di iPad.

I futures -0,3% segnalano una partenza frenata per i listini Usa. Ieri Wall Street ha registrato il quarto rialzo consecutivo dell’S&P500 (+1,9% a 4.317 punti) e il quinto rialzo consecutivo del Nasdaq (+1,8% a 13.294 punti)

A confronto la diplomazia del sushi e del panda

I conti di Apple hanno sottolineato l’importanza del legame con la Cina per i Big dell’economia Usa, a poche settimane dal probabile arrivo in territorio Usa del presidente Xi che parteciperà a San Francisco ai lavori del meeting sulla tecnologia dell’area Pacific.

In questo momento sono In azione due tendenze diplomatiche, sottolinea Bloomberg; da una parte la diplomazia del Sushi che vede gli Usa soccorrere l’industria ittica del Giappone colpita dall’embargo Cinese sul pescato nell’area coinvolta nel riciclo delle acque di Fukushima: il pesce viene acquistato dall’esercito americano. Xi risponde con la diplomazia del Panda, moltiplicando i regali dei preziosi orsetti (costo del mantenimento pari a 1 milione di dollari l’anno): l’ultimo regalo riguarda la Finlandia.

Hong kong vola, lo won coreano è la valuta più forte

Salgono tutte le borse dell’Asia-Pacifico:

Hong Kong +2,6%: l’attività del settore privato ha subito un’ulteriore contrazione nel mese di ottobre, a causa del continuo calo delle nuove attività, comprese quelle provenienti dalla Cina continentale. L’indice destagionalizzato dei direttori degli acquisti di S&P Global Hong Kong è sceso a 48,9 in ottobre da 49,6 in settembre. Si tratta della lettura più bassa dal novembre 2022

Cina: Indice CSI 300 +0,9%. L’attività nel comparto non manifatturiero si è espansa leggermente di più il mese scorso, rispetto a settembre. L’indice PMI servizi di Caixin è salito a 50,4 da 50,2 in settembre, il consensus era 51.

Kospi di Seul +1%, +2,8% la settimana. Lo Won è la miglior valuta del mondo con un rialzo dell’1,7% su dollaro.

Sensex di Mumbay +0,6%. Il mercato finanziario del Giappone è chiuso per la festività del Giorno della Cultura.

Brent (87,0 usd), Wti (81,20 usd). Prezzi in lieve rialzo, da +2,5% di giovedì. La settimana presenta comunque un bilancio negativo intorno al -3,8%. Lo scenario geopolitico resta molto teso, ma gli ultimi dati macro di CIna, Europa e Usa fanno temere una frenata strutturale della domanda di greggio nei prossimi mesi.

Bitcoin, 115 anni di carcere per l’ex stella di Fcx

La corsa dei mercati azionari ed obbligazionari frena l’oro che tratta stamane a 1986 dollari. Il metallo giallo continua a consolidare ordinatamente l’ottimo spunto di ottobre (+8%) sotto la soglia chiave dei 2mila dollari. La settimana presenta un bilancio in rosso di circa l’1%, il primo calo dopo tre ottave in forte rialzo. Le tensioni geopolitiche compensano la prospettiva di tassi alti per un periodo lungo.

Bitcoin in calo a 34.500 dollari mel giorno della sentenza a carico di Sam Bankman-Fried: l’ex stella di FCX, è stato condannato per frode finanziaria e altri sei reati e rischia fino a 115 anni di carcere!

Cda cruciale per Telecom Italia. Al via l’offerta per Nexi

Sotto i riflettori i conti Intesa Sanpaolo. Inoltre: