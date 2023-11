Apple, allarme ricavi: in calo per il quarto trimestre consecutivo anche se l’utile cresce. Pesano Cina, Mac e iPad

Trimestrale a due facce per Apple: bene gli utili ma i ricavi continuano a scendere nonostante la buona performance dell’iPhone – La Borsa però premia il titolo

Per il quarto trimestre consecutivo i ricavi di Apple sono in calo dell’1%. Pesano sul gigante dell’high tech le difficoltà del mercato cinese ma anche di prodotti come i Mac e gli iPad che hanno contribuito a far scendere del 3% le vendite nel corso dell’anno fiscale. Proprio la flessione dei ricavi finisce per offuscare la pur apprezzabile crescita degli utili, che nel terzo trimestre del 2023 sono saliti da 20,72 miliardi di dollari a 22,95 miliardi con valore di 1,46 dollari ad azione che superano le attese. Apple ha anticipato che stagnante sarà anche l’ultimo trimestre dell’anno, che di solito è tra i più effervescenti. In conclusione i ricavi dell’intero 2023 sono previsti in linea con l’anno scorso, cioè attorno ai 117 miliardi contro le attese degli analisti finanziari che ammontavano a 122, 8 miliardi. Per fortuna di Apple c’è l’iPhone che tra luglio e settembre ha incrementato i ricavi del 2,8% raggiungendo i 43,81 miliardi di dollari e andando oltre le previsioni del mercato.

Apple resta un punto di forza indiscusso dell’high tech americano e mondiale e non per caso anche ieri il titolo in Borsa ha guadagnato al Nasdaq il 2,18% ma è la generale incertezza sul futuro prossimo della società californiana a tenere in apprensione i mercati, anche se il mercato cinese potrebbe dare presto segnali di risveglio e l’addolcimento della politica monetaria della Fed dovrebbe aiutare il Big Tech.