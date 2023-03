Bonus vacanze 2023 per gli studenti, pubblicati tre nuovi bandi Inps: ecco come presentare domanda online

L’Inps ha pubblicato i primi bandi per le vacanze studio 2023 riservati esclusivamente agli studenti – Poi toccherà a pensionati e insegnanti – Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’Inps apre le porte alla stagione dei bonus vacanze 2023. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato tre bandi per richiedere contributi destinati a coprire le spese delle vacanze studio in Italia e all’estero per gli studenti durante la stagione estiva 2023 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 3 settembre 2023. Ma non tutti possono beneficiarne e c’è poco tempo per presentare la domanda: la richiesta va inviata entro le ore 12 del 27 marzo. Nelle prossime settimane sono attesi invece i bandi destinati a pensionati e insegnanti, tutti finalizzati al riconoscimento dei contributi per le vacanze estive di quest’anno. Vediamo intanto come funziona il bonus vacanze Inps 2023 destinati agli studenti e come presentare la domanda online.

Bonus vacanze studenti 2023: a chi spetta

L’Inps ha pubblicato tre bandi per le vacanze studio 2023, riservati esclusivamente agli studenti:

Il bando di concorso Estate INPSieme italia 2023; Il bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023; Il bando di concorso corso di lingue all’estero (soggiorno studio).

Nel primo caso, la misura è disponibile per una cifra che va da 600 euro e può arrivare a 1.000 euro. La variazione della somma dipende dai giorni di permanenza in vacanza che vanno dagli 8 giorni alle due settimane. Per l’estero e le vacanze telematiche, la cifra è invece di 2.000 euro per 15 giorni e la misura è concessa agli studenti delle superiori che hanno non oltre 20 anni, mentre per gli studenti portatori di handicap fino ai 23 anni.

I bandi però non sono aperti a tutti. Possono presentare domanda solo i figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici.

Requisiti e importi per bonus vacanze 2023 Inps

Ci sono anche importanti requisiti da soddisfare per accedere ai tre bandi:

al bando Estate INPSieme Italia, possono accedere solo gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentano le scuole elementari o medie o la scuola superiore; al bando Estate INPSieme estero, possono accedere gli studenti iscritti nel 2022/2023 alla scuola secondaria di secondo grado (superiori); infine, per il bando sul corso di lingue all’estero possono partecipare studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentino la terza, quarta o quinta superiore e che, alla data del 30 giugno 2023, siano titolari di certificazione della conoscenza (di livello almeno B1) della lingua straniera oggetto del corso.

Oltre a questi è poi fondamentale aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ottenimento del modello Isee, essenziale, per alcuni bandi, per definire il valore del contributo.

il valore del contributo è determinato in misura percentuale sull’importo più̀ basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del pacchetto, in relazione all’Isee del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nella tabella:

Come richiedere il bonus vacanze 2023: domanda online all’Inps

La domanda per il bonus vacanze 2023 per gli studenti deve essere presentata all’Inps, utilizzando l’apposita piattaforma online seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi e avvisi credito e welfare>>Bandi >> Bandi nuovi. Per accedere è necessario disporre di un’identità digitale SPID, CIE o CNS. Attenzione: la domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione (anche in presenza di beneficiario maggiorenne) entro e non oltre le ore 12 del 27 marzo 2023.

Quando arriva il pagamento per le vacanze studio 2023?

Dopo l’invio telematico la domanda è visualizzabile attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’Area riservata. L’Istituto, entro il 14 aprile 2023, pubblicherà nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie degli ammessi con riserva. Per i vincitori, entro il 9 giugno 2023, l’Istituto disporrà il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie la liquidazione dell’acconto sarà disposta entro il 20 giugno 2023. Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il 9 settembre 2023 il richiedente dovrà caricare la corretta documentazione in base al bando (ad esempio attestati, copie della fattura o delle carte di imbarco).

Se la documentazione è corretta, l’Istituto erogherà al richiedente il restante 50% entro il 25 ottobre 2023. In caso in cui la documentazione venisse allegata dopo il 9 settembre 2023 – e comunque entro il 27 ottobre 2023 – l’Inps erogherà il saldo entro il 29 febbraio 2024.