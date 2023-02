Bonus vacanze 2023, nuovo bando fino a 1.400 euro: a chi spetta e come fare domanda all’Inps

Anche per il 2023 sarà rilasciato un voucher vacanza fino a un massimo di 1.400 euro per soggiorni entro il 1° novembre 2023. Ma non tutti potranno usufruirne: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Confermato anche per il 2023 il bonus vacanze. L’Inps ha infatti annunciato che anche quest’anno sarà possibile partecipare al bando grazie al quale determinate categorie di cittadini potranno beneficiare di un importo fino a 1.400 euro per un soggiorno in una località italiana della durata di almeno 15 giorni. Ma non tutti possono fare domanda e ci sono determinati requisiti reddituali da soddisfare per ottenere il bonus vacanze 2023.

“Estate INPSieme Senior 2023” è un bando di concorso annuale che offre a circa 4 mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, che compaiono nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, con rientro entro massimo il 1°novembre 2023. Ma vediamo come funziona il bonus vacanze 2023 e come fare domanda all’Inps.

Bonus vacanza 2023: a chi spetta?

La partecipazione al concorso bonus vacanza 2023 è riservata ai pensionati e a coloro che hanno una persona disabile all’interno del nucleo di famiglia. Nel dettaglio i pensionati devono essere iscritti presso:

Gestione Dipendenti Pubblici o che abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45.

Gestione Fondo ex IPOST.

Possono richiederlo oltre ai pensionati, coniugi e figli conviventi disabili, anche i caregiver, gli accompagnatori oppure i parenti del disabile.

Estate INPSieme Senior: requisiti e importi

L’Inps rilascia un voucher totale o parziale per la copertura della spesa per la vacanza in una località italiana in base all’Isee del soggetto richiedente, ovvero: chi presenta un Isee di massimo 8.000 euro vedrà arrivare la cifra massima, questa scenderà al 60% per un indice di reddito certificato Isee sopra i 72mila euro. In caso in cui si sia stabilita una vacanza nella penisola da almeno 8 giorni, la cifra sarà di 800 euro mentre con 15 giorni e 14 notti, l’importo arriverà a 1.400 euro. Da ricordare che la dichiarazione dei redditi deve essere valida e fare riferimento alla situazione del 2022.

Come presentare domanda all’Inps per il bonus vacanze 2023?

Al momento, manca la comunicazione dell’Inps sull’avvio delle domande. E l’ufficialità del bando sarà comunicata dall’Istituto sul portale online. In ogni caso i soggetti interessati e aventi diritto potranno presentare apposita domanda direttamente sul sito dell’Istituto. Una volta effettuato l’accesso tramite le proprie credenziali – Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) -, bisogna inviare apposita istanza tramite la sezione “Estate INPSieme Senior”.

Nella richiesta dovranno essere indicati diversi elementi, tra cui: le generalità del richiedente, la composizione del nucleo familiare, il reddito certificato Isee, il periodo di soggiorno ma anche il certificato di invalidità e il file con le spese sostenute fondamentali per l’assistenza della persona con handicap.

Inoltre, si potrà richiedere il bonus anche più di una volta. Bisogna però fare attenzione: comunicare condizioni economiche diverse potrebbe far uscire dai parametri fissati dall’Ente.

L’Inps dopo la chiusura del bando provvederà a stilare la graduatoria degli ammessi al bonus vacanze 2023, dando priorità alle persone affette da gravi disabilità.