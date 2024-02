Bonus psicologo 2024, quando e come richiederlo: ecco date e requisiti per fare domanda all’Inps

Dopo una lunga attesa è stata pubblicata la circolare dell’Inps che spiega come presentare domanda per ottenere i rimborsi delle sedute di psicoterapia: ecco tutti i dettagli

Finalmente, è arrivata la tanto attesa circolare dell’Inps che rende possibile l’accesso al bonus psicologo 2024. Questo beneficio, istituito con il decreto Milleproroghe 2022, si propone di coprire le spese relative alle sedute di psicoterapia, offrendo un sostegno a chi necessita di assistenza psicologica per affrontare ansia, stress, depressione e altri disturbi mentali. Ma vediamo quando esce e come fare domanda per il bonus psicologo 2024.

Bonus psicologo 2024, quando esce?

È importante rispettare le scadenze indicate dalla circolare Inps, che per l’anno 2023 prevedono la possibilità di presentare la domanda dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024. Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, spiega l’Istituto nella circolare, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Dopo questa data, vengono stilate graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, considerando il valore Isee più basso e l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Gli esiti delle richieste saranno notificati ai cittadini tramite sms e/o email. Coloro i cui benefici saranno accolti riceveranno un importo massimo di beneficio insieme a un codice univoco, da fornire al professionista scelto per ogni seduta di psicoterapia.

Quali sono i requisiti per ottenerlo?

Per poter accedere al bonus, è necessario risiedere in Italia e avere un valore Isee non superiore a 50.000 euro. Inoltre, è essenziale tenere presente che il contributo viene erogato una sola volta all’anno e varia in base alla fascia di Isee del richiedente: più basso è il valore dell’Isee, maggiore sarà l’importo del beneficio. Nel dettaglio:

Per Isee inferiori a 15.000 euro, il contributo massimo raggiunge fino a 1.500 euro annui

Per coloro con un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo massimo è di 1.000 euro

Per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro, il contributo massimo si attesta a 500 euro.

Bonus psicologo: come richiederlo?

La procedura per richiedere il bonus è semplice e avviene esclusivamente in modalità telematica. È possibile presentare la domanda tramite il portale web dedicato, utilizzando le proprie credenziali Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta Nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato, fornendo le informazioni richieste.

Come si usa?

L’utilizzo del contributo segue un preciso iter: ai beneficiari sarà assegnato un codice univoco da comunicare al professionista durante ciascuna seduta di psicoterapia. L’importo del bonus, erogato direttamente dall’Inps, sarà destinato al rimborso delle sessioni. È il professionista che, durante la prenotazione o la conferma della sessione di psicoterapia, indicherà il codice univoco insieme al codice fiscale del beneficiario, ricevendo direttamente la cifra, fino a 50 euro a seduta.

È fondamentale notare che i beneficiari avranno un periodo di 270 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del messaggio contenente i risultati delle graduatorie, per fruire del bonus psicologo 2024 e delle relative sessioni di psicoterapia.