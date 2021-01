Bonus bici, rimborsi per gli esclusi dal 14 gennaio

Dal 14 gennaio al 15 febbraio si potrà chiedere di nuovo il bonus bici, ma ci sono delle condizioni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

In arrivo i rimborsi per gli esclusi dalla prima tranche del bonus bici. I cittadini che tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 hanno comprato una bici, un monopattino o un mezzo compreso tra quelli incentivati e non hanno ricevuto il bonus, perché i fondi erano esauriti o perché non hanno registrato la richiesta entro il 4 dicembre, possono presentare di nuovo la domanda di rimborso.

BONUS BICI, RIMBORSI PER GLI ESCLUSI: LE REGOLE

Il rimborso potrà essere richiesto dalle 9 del 14 gennaio fino al 15 febbraio 2021. C’è però una condizione: la domanda potrà essere presentata solo da chi lo aveva già fatto tra il 9 novembre e il 9 dicembre. Tutti gli altri rimarranno fuori.

BONUS BICI: COME RICHIEDERLO

Per chiedere il rimborso basterà inserire i propri dati personali, il prezzo del mezzo acquistato e la documentazione che certifica l’acquisto (la fattura o lo scontrino) sul sito del Bonus mobilità predisposto dal ministero dell’ambiente. I rimborsi partiranno dal 15 febbraio.

“Fino al 15 febbraio 2021 – specifica il ministero – è possibile accedere alla propria area riservata per apportare eventuali modifiche ai dati e alla documentazione inseriti”.

LEGGI ANCHE: Bonus bici 2020, dal 3 novembre i rimborsi: ecco come fare

LINEE GUIDA PER I RIMBORSI

Il rimborso sarà pari al 60% della spesa sostenuta dal 4 maggio al 2 novembre fino a un massimo di 500 euro.

Il bonus è valido per l’acquisto di una bici (tradizionale, elettrica o a pedalata assistita), un monopattino (tradizionale o elettrico) e per le spese sostenute per servizi mobilità condivisa, eccezion fatta per il car sharing.

A presentare domanda possono essere tutti i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni superiori a 50mila abitanti.

Ricordiamo che fino a dicembre erano stati richiesti oltre 300mila rimborsi ed emessi 258mila voucher, dei quali sono stati spesi solo 196mila, per un totale di 215 milioni di euro assegnati.