Bollette luce e gas, verso proroga di 6 mesi per il passaggio dal mercato tutelato al libero: ecco le ultime notizie

Al momento l’ultima data per effettuare il passaggio resta fissata a gennaio per il gas e ad aprile per l’energia elettrica. Ma il governo sarebbe a lavoro per un nuovo rinvio da 6 mesi fino a un anno: ecco i dettagli

Buone notizie per gli utenti che usufruiscono ancora delle tariffe a maggiore tutela: dal Governo arriva l’apertura verso una proroga – l’ennesima – per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per le bollette di luce e gas. “È una valutazione che stiamo facendo in questi giorni”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Secondo quanto riporta il Messaggero, tra le ipotesi c’è anche quella di concedere dai sei mesi fino a un anno di tempo in più ai nuclei meno abbienti e particolarmente numerosi che possiedono i requisiti per accedere al bonus sociale. Tuttavia, nel decreto Energia approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri non è inclusa nessuna proroga. E l’ultima data per effettuare il passaggio resta fissata – almeno per il momento – a gennaio per il gas e ad aprile per l’energia elettrica.

Bollette luce e gas: cosa succede adesso?

Oggi sono circa 9 milioni gli italiani che beneficiano delle tariffe a maggiore tutela sulle bollette della luce, mentre ammontano a oltre 6 milioni coloro che ne usufruiscono per il gas. Chi non farà il passaggio al mercato libero nei tempi stabiliti è prevista la possibilità di aderire al servizio a tutele graduali, che avrà una durata massima di tre anni e che è stato già introdotto per le Pmi e per le microimprese. A chi farà richiesta alle tutele graduali verrà assegnato in automatico un nuovo fornitore, individuato tramite un’asta territoriale, e le condizioni contrattuali saranno simili a quelle delle offerte Placet (prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) previste per le categorie “vulnerabili”. Le offerte Placet si collocano a metà strada tra il mercato tutelato e quello libero.

Abolizione mercato tutelato: quando (e se) arriva la proroga?

Da fonti del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica trapela che il tema sarà al centro del prossimo Cdm o al più il prossimo. L’Arera, intanto, ha comunicato nei giorni scorsi che le bollette della luce aumenteranno per il mercato in tutela del 18,6% nel quarto trimestre rispetto a luglio-settembre. Ma se si guarda allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una flessione del 57%. Per l’Autorità anche la bolletta del gas è destinata a rincarare. Nel decreto Energia, il governo ha prorogato al quarto trimestre l’azzeramento degli oneri di sistema sulla bolletta del gas, l’Iva al 5% sul metano e il bonus sociale elettrico (Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico).