Bollette luce e gas, tariffe in forte calo nei prossimi tre mesi

FIRSTonline | 26 Marzo 2019, 15:13

L'Europarlamento ha dato il via libera alla nuova direttiva: ora gli Stati Ue avranno due anni per recepirla nei propri ordinamenti - I giganti del web dovranno pagare per i contenuti utilizzati e filtrare quelli caricati dagli utenti - Attenzione alle bufale: non esiste nessuna "link tax"