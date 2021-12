BlackRock: ecco come sarà il 2022 dei mercati

Il colosso Usa ha presentato il market outlook 2022 – Continua la corsa dell’azionario, nonostante l’aumento dell’inflazione – Tre rischi politici per l’Eurozona

Come sarà il 2022 dei mercati? Dopo un 2021 in cui l’azionario globale ha registrato record su record, mentre l’obbligazionario ha messo la retromarcia,il prossimo anno potrebbe mostrare un andamento molto simile, con le azioni in positivo e le obbligazioni in perdita. Lo prevede BlackRock nel suo market outlook 2022 presentato oggi. Come spiega il chief investment strategist, Bruno Rovelli, se le attese saranno confermate, sarà la prima volta dal 1977, primo anno in cui il colosso Usa ha presentato la sua indagine statistica, che per due anni consecutivi le azioni riportano un risultato positivo e le obbligazioni una perdita.

Per quanto riguarda le strategie, la più grande società di investimento nel mondo preferisce le azioni al reddito fisso e rimane sovrappesata alle obbligazioni indicizzate all’inflazione. A livello geografico, saranno da preferire le azioni dei mercati sviluppati rispetto a quelle dei mercati emergenti.





Parlando della pandemia, BlackRock sostiene che il Covid sia ormai diventato una crisi endemica ma che l’impatto economico sia ormai inferiore rispetto agli inizi del 2020. “Anche allora abbiamo avuto un blocco totale delle attività a cui è poi seguita una ripartenza anziché una ripresa” ha detto Rovelli, spiegando che normalmente in una crisi normale a una flessione segue una ripresa graduale mentre in questo caso si è avuto un ritorno immediato al ritmo di attività pre-covid con il problema di un accumulo della domanda che ha provocato squilibri con l’offerta, squilibri che andranno progressivamente riducendosi.

L’INFLAZIONE

Al centro dell’attenzione degli investitori, anche il prossimo anno, continuerà ad esserci l’inflazione, il cui aumento “sarà persistente nel corso del 2022 anche se nell’Eurozona tornerà a livelli coerenti con il target Bce, mentre resterà sopra il target Fed negli Usa”, prevede BlackRock.

“Nel complesso il mondo dovrà confrontarsi con un livello di inflazione più alto di quello che abbiamo avuto dopo la grande crisi finanziaria e per un orizzonte temporale più lungo del previsto”, ha spiegato Rovelli, secondo cui nell’Eurozona i prezzi torneranno su livelli coerenti con il target della Bce quando si ritroverà un equilibrio fra domanda e offerta e verranno dunque meno “le strozzature delle catene di approvvigionamento”. In virtù di queste previsioni Blackrock prevede che la Bce attenderà il 2024 per un primo intervento sul costo del denaro. Una strategia molto diversa da quella degli Usa, dove la Fed alzerà i tassi già nel corso del prossimo anno.

L’ITALIA

Previsioni positive anche sull’Italia che “continuerà a crescere in modo piuttosto sostenuto il prossimo anno e a un tasso superiore a quello dell’Eurozona”.

A livello comunitario, Rovelli individua però tre rischi politici: le elezioni in Portogallo, le elezioni alla Presidenza della Repubblica in Italia e le elezioni presidenziali in Francia. “La nostra idea di fondo comunque – ha detto – è che il rischio politico per l’Eurozona oggi sia una frazione per rischio politico come l’abbiamo visto nel 2017-2018 che è stato un momento in cui il rischio politico nell’eurozona è entrato in modo importante nella determinazione del pricing degli asset. Non ci aspettiamo una situazione di questo tipo nel corso del 2022 e questa credo sia una significativa differenza rispetto al 2017-2018”.