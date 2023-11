Black Friday 2023: quando inizia e quanto dura il venerdì degli sconti e delle offerte. Amazon parte in anticipo

La Black Friday Week di Amazon inizierà il 17 novembre e si concluderà il 27 novembre 2023: 10 giorni di offerte e sconti per risparmiare anche sui regali di Natale – Occhio alle offerte false

Il Black Friday 2023 è ormai alle porte. Una delle giornate più attese e celebrate nel mondo dello shopping, segnando l’inizio della stagione natalizia con incredibili offerte e sconti. Questo evento, originario dagli Stati Uniti, ha guadagnato popolarità a livello globale, raggiungendo una portata e una diffusione talmente elevati da spingere negozi fisici e piattaforme di e-commerce ad allungarne la durata. Tanto che molti l’hanno rinominato “il novembre nero” piuttosto che “il venerdì nero”. Il più famoso Black Friday è senza dubbio quello di Amazon, con mega sconti che possono arrivare anche al 70%, ma sono letteralmente presi d’assalto anche i siti di Apple, Samsung, MediaWorld, Unieuro, Euronics, eBay, GameStop e di tutti i brand più noti, dall’abbigliamento agli accessori, passando per i prodotti per la casa fino al beauty. Anche i viaggi. In tempi di carovita alle stelle, le compagnie aeree (Ryanair, Volotea, EasyJet, Vueling, Ita e così via), gli hotel e le agenzie di viaggio partecipano proponendo sconti vantaggiosi sulle tariffe. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “venerdì nero” più amato dagli shopper e sulla Black Friday Week 2023 di Amazon.

Quando inizia il Black Friday 2023?

La data da cerchiare in rosso è venerdì 24 novembre 2023. Come da consuetudine, il Black Friday cade nel venerdì dopo il giorno del Ringraziamento negli Usa, che quest’anno è il 23 novembre. Il Black Friday 2023 inizia alla mezzanotte di venerdì 24 novembre e termina alle 23.59 del giorno stesso. Questo è il giorno culminante, sul quale i negozi ed e-commerce punteranno maggiormente. In realtà, però, anche se si parla del Black Friday come di un giorno di offerte, ormai è diventata una ricorrenza così importante per le aziende che le offerte iniziano già dal lunedì (se non prima ancora), per concludersi con il Cyber Monday, che quest’anno cade lunedì 27 novembre.

L’unica eccezione è Amazon, che farà invece partire la sua maratona di sconti chiamata Black Friday Week 2023 già da domani, venerdì 17 novembre.

Quando inizia il Black Friday 2023 su Amazon?

Il re indiscusso del Black Friday è sicuramente il colosso dell’e-commerce: Amazon. Anche se gli sconti durano in realtà 10 giorni. Si parte alla mezzanotte di venerdì 17 novembre e si finisce alle 23:59 di lunedì 27 novembre con il Cyber Monday. Vuol dire che per approfittare degli sconti su Amazon non è necessario attendere il “venerdì nero” ma è bene muoversi in anticipo per accaparrarsi le offerte più convenienti.

A differenza di quanto avviene durante gli sconti dell’Amazon Prime Day, per accedere alle offerte del Black Friday non è necessario l’abbonamento ad Amazon Prime.

Attenzione alle offerte false

Occhio alle truffe. Per questo, è opportuno fare una lista degli articoli desiderati, fare una piccola ricerca nei vari store online e negozi fisici confrontando prezzi e offerte, in modo di essere certi di ottenere il massimo del risparmio senza dimenticare le eventuali spese di spedizione e le modalità di pagamento. Il Black Friday è una giungla, anche online. I server vengono presi d’assalto e si potrebbe non riuscire a navigare facilmente sui portali di shopping. Dunque, meglio arrivare preparati: inserire nel carrello i prodotti desiderati e non appena scocca la mezzanotte procedere con l’acquisto (se vantaggioso).

Black Friday: ecco quanto spenderanno e cosa vorrebbero comprare gli italiani

Secondo una ricerca di PwC le previsioni per il prossimo Black Friday sono piuttosto promettenti. Il budget medio è di 232 euro, con una crescita di circa il 20% contro i 194 euro spesi nel 2022, legato alla volontà di risparmiare sul costo dei regali delle festività natalizie (28%) e cogliere nuove opportunità di acquisto (27%). Tuttavia, il contesto inflazionistico influenzerà il comportamento dei consumatori e la loro disponibilità di acquisto: quasi la metà degli italiani (45%) farà shopping solo con uno sconto medio dal 30% al 40% del prezzo del prodotto. A trainare gli acquisiti sarà la ricerca di capi di abbigliamento, scarpe e accessori (42%), seguiti da prodotti di elettronica e tecnologia (34%), salute e bellezza (22%) e articoli per la casa (21%). In linea con i dati del 2022, gli uomini prevedono di spendere più delle donne (261 euro contro 205 euro).