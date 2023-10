Amazon, arriva la Festa delle Offerte Prime di ottobre 2023: 48 ore di grandi sconti. Ecco quando e come funziona

Manca pochissimo all’inizio della Festa delle Offerte Prime, la promozione di Amazon che per due giorni, il 10 e l’11 ottobre, proporrà grandi sconti su tantissimi prodotti: ecco tutti i dettagli

Parte il conto alla rovescia per la Festa delle Offerte Prime di Amazon di ottobre 2023. Si tratta della nuova promozione targata Amazon in cui gli utenti abbonati al servizio Prime potranno usufruire di grandi sconti su diverse tipologie di prodotti. La festa – che si posiziona tra il Prime Day estivo e il Black Friday di fine novembre – si terrà martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. Un vero e proprio evento di shopping che si terrà in tutto il mondo: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Quando si terrà la Festa delle Offerte Prime di Amazon?

Come anticipato, la Festa delle Offerte Prime di Amazon durerà due giorni e comincerà alle 00:01 di martedì 10 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 11 Ottobre. È dedicata ai clienti che hanno sottoscritto o sottoscriveranno per tempo un abbonamento ad Amazon Prime e che potranno trovare diversi prodotti a prezzi molto convenienti, da quelli per la cucina a quelli tecnologici.

Inoltre, per i nuovi utenti Amazon, è previsto uno sconto di 15 euro sugli acquisti superiori ai 30 euro, valido fino a lunedì 16 ottobre 2023.

Offerte Amazon Prime ottobre: gli sconti

In saldo ci saranno articoli di marche importanti, come Hoover (fino al 34%), Oral-b (fino al 50%), Samsung, Lenovo, Delonghi, elettrodomestici Midea (fino al 7% di sconto), iRobot, Apple (il Watch SE 2023 di seconda generazione al 19% in meno mentre l’iPhone 14 Plus di 128 Gb ha uno sconto dell’8%) e ovviamente anche i prodotti della sua linea (Echo e Fire TV) che sono già in offerta, come:

Echo Dot 5ª generazione modello 2022/ Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa fino al 54% di sconto;

Echo pop fino al 69% di sconto;

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) fino al 44% di sconto;



con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) fino al 44% di sconto; Amazon Fire TV Cube/ Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD fino al 18% di sconto.

Dispositivi Blink sicurezza domestica: dal 23% per il mini al 61% di sconto del Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 1 telecamera + Blink Mini – telecamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, compatibile con Alexa.

Non solo. Per pochi giorni si avrà anche la possibilità di iscriversi gratuitamente ad alcuni dei servizi premium offerti dal colosso dell’e-commerce e di usufruire di un lungo periodo di prova, come ad esempio per Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited. Per il primo la prova gratuita per tutti i nuovi iscritti è di tre mesi, mentre per il secondo è di quattro e si può disdire l’abbonamento in qualunque momento. Oltre ad avere un accesso illimitato e senza pubblicità a tutti i brani presenti sulla piattaforma, è possibile anche ascoltare podcast esclusivi prodotti da Amazon.

Come funziona all’”Amazon Prime Day” di ottobre 2023?

L’iscrizione a Prime è fondamentale per poter partecipare all’evento. Chi non è iscritto al servizio può attivarlo in qualsiasi momento sul sito dell’e-commerce. I primi 30 giorni di abbonamento sono gratuiti. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.

Come impostare le notifiche personalizzate?

Per ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle ultime ricerche su Amazon è sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon prima dell’inizio dell’evento e attivare le notifiche relative alle offerte. Una volta iniziata la Festa, arriveranno le notifiche push sulle offerte disponibili a cui ci si è iscritti. Attenzione: il prodotto desiderato potrebbe trovarsi in offerta lampo o tra i prodotti in sconto fino a esaurimento scorte.