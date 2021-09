Bill Gates prende il controllo di Four Seasons e punta sul lusso

Il fondatore di Microsoft ha acquistato dal principe saudita Alwaleed bin Talal il 23,75% delle azioni di Four Seasons, salendo così al 71,25% – Operazione da 2,2 miliardi di dollari

Il turismo di lusso si avvia verso la ripresa dopo le forti difficoltà vissute a causa della pandemia di Covid-19. Ci scommette Bill Gates che ha deciso di mettere mano al portafoglio per assumere il controllo della catena di hotel a 5 Stelle, Four Seasons, uno dei marchi alberghieri più famosi del mondo.

Attraverso la Cascade Investments, il padre di Microsoft, acquisterà da Kingdom Holdings, società di investimento di proprietà del principe saudita Alwaleed bin Talal, una fetta di azioni della catena di hotel di lusso che gli consentirà di diventare socio di maggioranza. Cascade pagherà 2,2 miliardi di dollari in contanti, salendo dal 47,5 al 71,25% delle quote. La transazione, il cui closing è previsto per gennaio, ha valutato l’intera società Four Seasons 10 miliardi di dollari, includendo il debito.

Si tratta della prima operazione effettuata da Bill Gates dopo l’annunciato divorzio dalla moglie Melinda, di cui non si conoscono i dettagli relativi alla divisione degli asset. Cascade continua in ogni caso a gestire il patrimonio di Gates ma anche parte della dotazione finanziaria della Gates Foundation, il colosso della beneficenza che l’ex coppia ha fondato nel 2000.

Nel 2007 Cascade e Kingdom Holdings avevano unito le forze per acquistare, ognuna, il 47,5% delle quote del Four Seasons per un totale di 3,8 miliardi di dollari. Oggi ad Alwaleed rimane il 23,75% delle azioni, mentre il restante 5% della società resta nelle mani di Isadore Sharp, fondatore della lussuosa catena alberghiera.

Four Seasons gestisce attualmente 121 alberghi e resort in tutto il mondo, tra i quali un nuovissimo resort in Puglia e il San Domenico Palace Hotel di Taormina.