Biden, il discorso: “Gli Usa costruiranno un porto davanti a Gaza per gli aiuti”. E attacca Trump: “Rischio per democrazia”

Il discorso del presidente Usa, Biden, sullo stato dell’Unione: ecco cosa ha detto. E sulla guerra in Ucraina: “Non si può arretrare davanti a Putin”

“Stasera darò ordine alle forze armate statunitensi di condurre una missione di emergenza per creare una banchina temporanea nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa ricevere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei ma non ci saranno truppe americane sul campo”: lo ha annunciato il presidente Usa Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, ammonendo però che anche Israele “deve fare la sua parte”, “consentire maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non si trovino nel fuoco incrociato”.

Biden, ecco cosa ha detto

“Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi. Ciò che rende raro il nostro momento è che la libertà e la democrazia sono sotto attacco sia in patria che all’estero, nello stesso momento”. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha iniziato così il suo discorso di circa un’ora sullo stato dell’Unione, in un Congresso diviso a metà: da una parte i dem che hanno applaudito a lungo e più volte invocando “altri quattro anni”, dall’altra i repubblicani rimasti sempre seduti, qualcuno col cappellino “Maga” (“Make America great again”, lo slogan di Donald Trump), contestando il presidente nonostante l’invito al decoro dello speaker della Camera, Mike Johnson.

Un discorso politicamente forte, carico di ottimismo, incentrato sul “comeback” dell’America, durante il quale il leader dem ha mostrato lucidità e vigore, scherzando anche sui suoi 81 anni, vero tallone d’Achille elettorale: “Alla mia età certe cose diventano più chiare che mai. So che non sembra, ma sono qui da molto tempo”.

Biden, duro attacco a Trump

Due le linee del suo intervento, una sui conflitti internazionali in corso e l’altra sulla politica interna, con Trump sempre nel mirino, anche se non lo ha mai nominato direttamente. La prima delle tredici bordate è arrivata subito, quando ha parlato della guerra in Ucraina esortando i repubblicani ad approvare gli aiuti a Kiev e accusando il tycoon di “sottomettersi” a Vladimir Putin: “Il mio messaggio a Putin è chiaro: gli Stati Uniti non si tireranno indietro, io non mi tirerò indietro”, ha sottolineato Biden. Quindi ha definito “scandaloso” l’invito di Trump a Putin a “fare quello che vuole” con i Paesi Nato che non pagano la giusta quota, ribadendo che con lui, invece, l’Alleanza è più forte, come dimostra la fresca adesione della Svezia, il cui premier era tra gli ospiti in aula della Casa Bianca.

Sul fronte mediorientale, il presidente degli Stati Uniti – che arrivando al Capitol ha dribblato in auto le proteste filo palestinesi – ha annunciato ufficialmente di aver ordinato all’esercito Usa “una missione di emergenza” per creare una banchina temporanea sulla costa di Gaza che possa ricevere grandi navi per gli aiuti umanitari… senza truppe americane sul campo”. Ma ha anche avvisato che Israele “deve fare la sua parte”, non utilizzando gli aiuti “come moneta di scambio”, e che “ha la responsabilità fondamentale di proteggere i civili innocenti a Gaza” in una guerra con costi umani senza precedenti. Il presidente ha anche rilanciato l’appello per un cessate il fuoco immediato di sei settimane e i due stati come unica soluzione per la pace e la sicurezza di tutte le parti.

Biden e la Cina

Quanto a Pechino, Biden ha assicurato che gli Usa possono vincere la sfida della competizione per il 21esimo secolo e ha rivendicato di aver fatto molto di più del suo predecessore, “nonostante i suoi discorsi duri sulla Cina”.

Biden e la politica interna Usa

Ma è il fronte interno quello su cui Biden puntava di più. Obiettivo: riconquistare il voto degli americani e risalire nei sondaggi. Da qui, la sottolineature di un’economia record “che ora il mondo intero ci invidia”, la battaglia per i diritti riproduttivi, civili e dei lavoratori, la riduzione del debito studentesco, la lotta contro il fentanyl e la violenza delle armi, la difesa del welfare, il rinnovo delle infrastrutture e della catena di approvvigionamento. In particolare ha insistito sul diritto d’aborto dopo l’abolizione della “Roe contro Wade”, ammonendo che il potere delle donne si farà sentire anche nelle prossime elezioni come nel 2022 e nel 2023. Quindi, riferendosi a Trump, ha assicurato che non “demonizzerà” i migranti dicendo che “avvelenano il sangue del nostro Paese” e ha sollecitato il Congresso ad approvare una legge sul controllo delle frontiere. Infine ha rilanciato la crociata fiscale perché le aziende e i miliardari paghino la loro “giusta quota”, proponendo un aumento delle tasse per loro e sgravi per i poveri.

Biden e la replica di Trump

Il finale è ancora contro Trump, per evidenziare il contrasto col suo rivale: “La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia. Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l’America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. Per non dare all’odio un porto sicuro. Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io”. Trump ha commentato sul suo social Truth il “discorso arrabbiato, divisivo e pieno di odio” di Biden, accusandolo dell’incendio in Medio Oriente per la sua condiscendenza verso l’Iran e della crisi migratoria al confine col Messico.