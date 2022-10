Benzina e diesel, il Governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 18 novembre 2022

L’ultimo Consiglio dei ministri del Governo Draghi ha prorogato la misura fino al 18 novembre. Il provvedimento avrebbe perso efficacia il prossimo 31 ottobre

Nuova proroga per Il taglio delle accise da 30 centesimi sui carburanti fino al 18 novembre 2022. È quanto viene comunicato da un decreto-legge approvato mercoledì 19 ottobre dal Consiglio dei ministri, su proposta del premier ancora in carica Mario Draghi e il ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco. Il provvedimento avrebbe perso efficacia il prossimo 31 ottobre.

Allo scopo di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti si proroga la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e diesel. Lo sconto fiscale prevede un taglio dell’accisa sui carburanti da 25 centesimi al litro, che con l’effetto sull’Iva (calcolata sul prezzo comprensivo di accisa) si traduce in uno sconto di circa 30 centesimi per il consumatore. Il taglio vale 8 centesimi di accisa sul Gpl e poco meno di 10 centesimi complessivo, mentre sul metano si prevede l’azzeramento dell’accisa con la riduzione dell’Iva al 5%.

Prezzi benzina e diesel stabili sulla rete, giù il metano

La proroga arriva in una giornata di calma sulla rete dei distributori. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osserva prezzi del Mise, aggiornati alle 8 del 18 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,704 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,691 e 1,714 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,892 euro/litro (contro 1,894), con le compagnie tra 1,875 e 1,900 euro/litro (no logo 1,897).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,852 euro/litro (1,853 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,779 e 1,919 euro/litro. La media del diesel servito va a 2,035 euro/litro (contro 2,037 di ieri), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,977 e 2,081 euro/litro.

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,785 a 0,806 euro/litro. Infine il prezzo medio del metano auto risulta, come detto, in calo collocandosi tra 2,651 e 3,258.