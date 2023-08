Bce, l’ex ministro Daniele Franco candidato del Mef a rappresentare l’Italia nel board al posto di Panetta

Daniele Franco è in pole position per entrare nel board della Bce al posto di Fabio Panetta: la nomina dovrebbe maturare nell’Eurogruppo di ottobre

E’ l’ex ministro dell’Economia ma anche ex Direttore generale della Banca d’Italia ed ex Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco, bellunese di 70 anni, il candidato del Mef a prendere il posto di Fabio Panetta, prossimo Governatore della Banca d’Italia, nel board della Bce. E’ lo scoop di stamattina del Sole 24 Ore firmato dalla corrispondente da Francoforte, Isabella Bufacchi.

A volere Franco nel board della Bce è il suo successore al ministero dell’Economia Pierluigi Giorgetti che di Franco ha sempre avuto una grande stima e con lui un sincero rapporto di collaborazione. Ma ad apprezzare Franco c’è anche la premier Giorgia Meloni che inizialmente l’aveva candidato alla Presidenza della Bei.

La nomina di Daniele Franco dovrebbe maturare all’Eurogruppo di ottobre anche in considerazione del fatto che Panetta lascerà il suo incarico di membro del comitato esecutivo della Bce il 30 ottobre. Il suo posto non spetta automaticamente all’Italia ma il curriculum, le qualità e l’esperienza professionali, e l’alta reputazione internazionale di un supertecnico come Franco lasciano pensare che la fumata bianca non dovrebbe mancare. Resterà invece in Banca d’Italia, in qualità di vicedirettore, Piero Cipollone, inizialmente candidato alla Bce ma la cui precedente vicinanza al Presidente del Consiglio grillino Giuseppe Conte come consigliere economico di Palazzo Chigi ha fatto storcere il naso a molti nella maggioranza di Governo. Per l’Italia la nomina di Franco nel board della Bce sarebbe un grosso successo politico.