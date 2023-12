Barometro delle guerre: feroce attacco aereo russo sull’Ucraina. Bombe di Israele su un convoglio umanitario

Questa notte è stato registrato il più grande attacco aereo russo dall’inizio della guerra con l’Ucraina, con oltre 150 missili e droni lanciati contro le principali città ucraine – Israele colpisce convoglio di aiuti umanitari e sfollati in cerca di rifugio

In Ucraina è in corso la temuta “guerra d’inverno”, segnata da attacchi ancora più feroci da parte della Russia. Questa notte è stato registrato il più grande attacco aereo russo dall’inizio della guerra, con oltre 150 missili e droni lanciati contro le principali città: Kiev, Leopoli, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. I missili hanno centrato palazzi e centri commerciali causando almeno 24 morti e 130 feriti. “Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor”, ha detto il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat. “La Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che “risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà”.

Guerra Russia-Ucraina: ultime notizie

A Odessa, lungo la costa meridionale, la caduta di rottami di un drone ha scatenato un incendio in un edificio residenziale a più piani. Il governatore Oleg Kiper ha confermato 2 morti e 15 feriti, tra cui 2 bambini. A Leopoli, nella zona occidentale, il sindaco Andrii Sadovyi ha segnalato 1 morto e 8 feriti, con tre scuole e un asilo danneggiati in un attacco di droni. Nella capitale, un attacco ha causato un incendio in un magazzino nel quartiere Podil, con 5 persone estratte dalle macerie. Nel nord-est dell’Ucraina, a Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha riportato almeno tre ondate di attacchi aerei durante la notte, inclusi lanci di missili S-300 e Kh-21, con un bilancio di 1 morto e almeno 9 feriti, secondo le autorità.

Nonostante la controffensiva ucraina abbia avuto scarso successo, la Russia è passata al contrattacco, rafforzando la sua posizione sul terreno. Dopo Soledar e Bakhmut arriva la terza conquista del 2023: Marinka. Incurante delle perdite umane, il presidente russo Vladimir Putin vuole dare un messaggio chiaro al fine di mantenere la stabilità politica in vista delle prossime elezioni presidenziali, eliminando tutti gli avversari, anche quei pochi che non sono dietro le sbarre.

Guerra Israele Hamas: ultime notizie

Un convoglio con aiuti umanitari di ritorno dal nord della Striscia di Gaza è stato colpito sotto il fuoco israeliano. L’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha confermato che soldati israeliani hanno sparato contro il convoglio. “I soldati israeliani hanno sparato contro un convoglio di aiuti mentre stava tornando dal nord di Gaza, prendendo un percorso designato dall’esercito. Il nostro capo convoglio e la sua squadra non sono stati feriti, ma un veicolo è stato danneggiato”, ha dichiarato il direttore dell’Unrwa di Gaza Thomas White su X. “Gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un obiettivo”, ha aggiunto.

Intanto, nelle ultime ore sta circolando sui social media un video che mostra uomini, donne e almeno due bambini detenuti e spogliati dalle Forze in uno stadio nel nord di Gaza. L’esercito israeliano in passato ha sostenuto di far spogliare i detenuti per assicurarsi che non abbiano esplosivi nascosti. Il video è stato caricato su Youtube il 24 dicembre da Yosee Gamzoo Letova, un fotografo secondo il suo profilo Facebook.

Rammarico da parte di Israele è stato espresso per l’uccisione di civili nel campo profughi palestinese di al-Maghazi, la Vigilia di Natale. L’attacco al campo profughi, un complesso residenziale densamente popolato, ha causato secondo fonti palestinesi almeno 106 morti. Secondo il ministero della Sanità della Striscia, il bilancio delle vittime a Gaza sfiora i 22mila morti.