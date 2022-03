Banksy a Venezia: online il primo NFT (non-fungible token) di Digital Street Art

Marika Lion, curatrice di FIRSTArte. Specialista di arte XIX, XX secolo, contemporanea e mercato dell’arte (CTU). Lunga esperienza nella Comunicazione Pubblica Istituzionale e in area Artistico-Culturale. Dal 2001 opera nel settore dell' Art Wealth Management e nello specifico per collezioni e patrimoni artistici privati. Esperto di digitalizzazione di archivi culturali, collezionista e curatore di collezioni e mostre d’arte. Docente universitario in Economia dell’Arte, Marketing e Comunicazione degli eventi culturali e Strategie di comunicazione per la valorizzazione e promozione di patrimoni artistico culturali. Autore di libri e responsabile di collane editoriali dedicate all’arte.