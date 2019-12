Bankitalia commissaria la Banca Popolare di Bari

Via Nazionale ha sciolto gli organi di vertice della banca pugliese per le ingenti perdite patrimoniali registrate e ha nominato due commissari per l’amministrazione straordinaria ma il Governo non riesce ad approvare il decreto conseguente per l’opposizione di Renzi che non vuole salvataggi bancari con soldi pubblici

La Banca d’Italia ha commissariato la Banca Popolare di Bari, il più grande istituto di credito del Mezzogiorno. Via Nazionale ha disposto l’immediato scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della banca pugliese e l’ha sottoposto all’amministrazione controllata a causa delle forti perdite patrimoniali registrate. Ajello e Blandini sono stati nominati commissari straordinari. Sul commissariamento della Popolare di Bari è intervenuto d’urgenza il Consiglio dei ministri che ha ascoltato una relazione del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Il Consiglio dei ministri “ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare gli interessi dei lavoratori e a rafforzare il sistema creditizio”. Ma la riunione straordinaria di Palazzo Chigi si è conclusa senza l’approvazione del decreto legge che conteneva interventi straordinari per la banca per l’opposizione di Italia Viva di Matteo Renzi, che dopo essere stato messo sotto accusa da Lega e Cinque Stelle nella scorsa legislatura per gli interventi a favore delle banche, non intende avallare salvataggi bancari con soldi pubblici. Critica contro il commissariamento della Popolare di Bari si è detta la Lega che ha duramente avversato anche il comportamento del premier Giuseppe Conte. “La banca – dice a sua volta una nota della banca pugliese – prosegue regolarmente la sua attività e la clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli”. Ma nulla sarà più come prima.