Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Bankitalia: al via la nuova sezione sul sito dedicata alla cybersicurezza nel settore finanziario

Attiva da oggi la sezione “La Banca d’Italia per la cybersicurezza” per essere informati sulle minacce informatiche e su come mitigare i rischi. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulla sicurezza informatica tra cittadini, imprese e istituzioni

Banca d’Italia sempre più attenta alle minacce informatiche. Da oggi, Bankitalia ha lanciato una nuova sezione sul suo sito web dedicata alla cybersicurezza, intitolata “La Banca d’Italia per la cybersicurezza“. Questa sezione fornisce informazioni aggiornate sui rischi cibernetici e sulle iniziative in ambito nazionale, europeo e internazionale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulla sicurezza informatica tra cittadini, imprese e istituzioni. I contenuti, accessibili tramite la homepage del sito, includono spiegazioni divulgative e approfondimenti tecnici, nonché una sezione notizie e materiali multimediali riguardanti la cybersicurezza. L’importanza della sicurezza informatica in ambito finanziario La digitalizzazione ha trasformato il settore finanziario, migliorando i servizi e le modalità di fruizione, ma anche esponendo a nuovi rischi operativi, tra cui incidenti, errori e attacchi informatici. Il settore, con la sua alta intensità tecnologica e il valore economico, è un obiettivo privilegiato per i cybercriminali. Per garantire la cybersicurezza, la Banca d’Italia collabora con operatori e istituzioni a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla creazione di policy e alla supervisione del settore. La nuova sezione del sito offre informazioni utili per aumentare la consapevolezza sui rischi cibernetici e sulla sicurezza informatica. I contenuti sono accessibili anche ai non esperti e includono approfondimenti tecnici per professionisti del settore. Banca d’Italia per la cybersicurezza: otto sotto-sezioni tematiche La sezione “Banca d’Italia per la cybersicurezza” è strutturata in otto sotto-sezioni tematiche: Cybersicurezza per la stabilità finanziaria : Rischi cyber, attività della Banca d’Italia e assetti istituzionali internazionali.

: Rischi cyber, attività della Banca d’Italia e assetti istituzionali internazionali. Cooperazione istituzionale e dialogo con il mercato : Obiettivi e strumenti della cooperazione inter-istituzionale, pubblico-privata e internazionale.

: Obiettivi e strumenti della cooperazione inter-istituzionale, pubblico-privata e internazionale. La Resilienza cibernetica della Banca d’Italia : Misure di cybersicurezza e continuità dei servizi, incluse Cyber Threat Intelligence e ruolo del CERT.

: Misure di cybersicurezza e continuità dei servizi, incluse Cyber Threat Intelligence e ruolo del CERT. Normativa e linee guida : Principi e normative internazionali, europee e nazionali, e linee guida della Banca d’Italia.

: Principi e normative internazionali, europee e nazionali, e linee guida della Banca d’Italia. Conoscenza dei rischi e cybersicurezza degli utenti : Campagne di sensibilizzazione e accesso sicuro ai servizi online.

: Campagne di sensibilizzazione e accesso sicuro ai servizi online. Cosa fare se si è stati vittima di truffe o frodi : Informazioni pratiche e avvisi su frodi e truffe.

: Informazioni pratiche e avvisi su frodi e truffe. Pubblicazioni e interventi : Studi e interventi sulla cybersicurezza del sistema finanziario.

: Studi e interventi sulla cybersicurezza del sistema finanziario. Domande frequenti e concetti chiave: Spiegazioni di concetti tecnici e rischi cibernetici.