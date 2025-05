Banca Ifis scende in campo con Ifis Sport: dal tennis al calcio, ecco l’accesso al credito dedicato alle società

Banca Ifis punta sul mondo sportivo e crea Ifis Sport: una nuova divisione che intende far crescere le società sportive italiane con operazioni di credito dedicate

I benefici dello sport sono infiniti, e Banca Ifis ha deciso di crederci. L’istituto bancario veneto, per impulso del presidente Ernesto Fassio Furstemberg, ha istituito una nuova divisione, Ifis Sport, con l’obiettivo di far crescere le società sportive attraverso operazioni di credito dedicate. Si tratta di una notizia unica nel suo genere, poiché è il primo caso di questo tipo in Italia. Negli ultimi anni – si potrebbe individuare il 2021 come un momento chiave – l’Italia è stata al centro della scena sportiva mondiale: impossibile dimenticare le performance di Jacobs e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo e la vittoria agli Europei di calcio disputati a Londra, sempre nel 2021. Memorabile fu il motto ispirato all’inglese “It’s coming home”, trasformato in “It’s coming Rome”.

Banca Ifis scende in campo con Ifis Sport

L’attenzione al panorama sportivo italiano non si è esaurita nel 2021: ha continuato a crescere, in particolare nel tennis, dove Jannik Sinner ha raggiunto la prima posizione nella classifica Atp.

È forse anche grazie a questa rinnovata centralità dello sport in Italia che Banca Ifis ha scelto di affiancare e sostenere lo sport del futuro attraverso l’accesso al credito. L’istituto si propone di aiutare le società sportive con anticipi di credito, fideiussioni e operazioni di confirming.

Ifis Sport: sotto la lente il panorama sportivo italiano

Il sostegno finanziario e la fornitura di coperture assicurative non saranno però gli unici ambiti d’intervento. Come dichiarato dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio al Festival della Serie A, questo impegno si inserisce in un progetto più ampio di osservazione del panorama sportivo italiano. È in questo contesto che si colloca l’Osservatorio sullo Sport System Tricolore, avviato nel 2022. Un dato significativo: dai 7 milioni di euro del piano di investimento, è già derivato un ritorno tangibile, tra cui 160 mila euro in borse di studio assegnate a giovani appassionati di sport.

Sarà interessante osservare se l’iniziativa intrapresa da Banca Ifis genererà un effetto a cascata, spingendo altri istituti a seguirne l’esempio. Senza dubbio, si tratta di un piano ambizioso che segna l’inizio di una nuova stagione per lo sport italiano. Come già sottolineato, i benefici dello sport sono molteplici: quindi, perché non provare a investire in questo settore? I vantaggi potrebbero crescere ancora di più.