Banca Generali lancia BG Stile Esclusivo, la nuova polizza che unisce investimento, protezione e servizi

Banca Generali lancia BG Stile Esclusivo, una polizza multi-ramo che combina opportunità di investimento, protezione patrimoniale e servizi esclusivi per la salute e la gestione del risparmio. Ecco come funziona

Banca Generali ha ampliato la sua offerta con BG Stile Esclusivo, una nuova polizza multi-ramo a premio unico pensata per rispondere alle esigenze sempre più sofisticate della clientela. Il nuovo strumento, lanciato questo mese, si distingue per la capacità di combinare diverse opportunità di investimento con una solida protezione patrimoniale, arricchita da un’ampia gamma di servizi personalizzati.

Un equilibrio tra investimento e sicurezza

Alla base di BG Stile Esclusivo c’è una struttura che integra in modo armonico tre elementi chiave: investimenti, protezione assicurativa e servizi su misura. Il cuore finanziario della polizza è rappresentato da una componente diversificata che si sviluppa su più livelli. La gestione separata di Ramo I, ad esempio, offre un rendimento garantito del 2% netto, rappresentando un’opzione sicura e stabile per chi cerca certezze nel lungo periodo. Accanto a questa, trovano spazio i fondi assicurativi a gestione attiva, affidati al team interno di Asset Management della banca, un’innovazione che consente una gestione dinamica degli investimenti. A completare il quadro, un’ampia selezione di oltre cinquanta fondi esterni scelti tra quelli con le migliori performance degli ultimi anni, in modo da offrire al cliente la massima libertà nella costruzione del proprio portafoglio.

“Abbiamo messo a punto una vera e propria ‘suite’ del risparmio, che integra un ventaglio di servizi di prodotto e per la salute in grado di farne un prodotto davvero esclusivo. E lo abbiamo fatto partendo dai cambiamenti normativi introdotti nel 2024 da Ivass sui prodotti detti Mop (multi-opzione), che hanno incentivato la creazione di strumenti con Target Market definiti. Abbiamo sfruttato questo cambiamento per farne un’opportunità, progettando una soluzione completa, capace di unire protezione assicurativa e pianificazione finanziaria” spiega Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali.

Una protezione su misura per ogni esigenza

Oltre alla componente finanziaria, un ruolo centrale è occupato dalla protezione assicurativa, che offre soluzioni avanzate per tutelare gli assicurati e i loro eredi. In caso di premorienza, il capitale può essere maggiorato fino al 50% del premio versato, con incrementi ulteriori in caso di infortunio. Un aspetto particolarmente innovativo è la protezione che garantisce agli eredi il valore massimo raggiunto dal portafoglio della polizza in ogni anno solare, un meccanismo che tutela il capitale investito e rappresenta un vantaggio importante dal punto di vista fiscale.

La protezione come elemento chiave del private banking

L’attenzione alla sicurezza finanziaria è un tema sempre più rilevante nel private banking. Secondo una recente ricerca di AIPB-Prometeia, l’82% dei clienti private affronta regolarmente con il proprio consulente il tema della protezione patrimoniale, ma solo il 24% si sente adeguatamente tutelato.

“Sarà sempre più necessario” – commenta Ragaini – “prendere in considerazione una vita attiva più lunga e la probabile evoluzione del welfare pubblico e della spesa pensionistica. Il valore aggiunto della consulenza finanziaria passerà dalla capacità di abbinare copertura assicurativa e pianificazione finanziaria a lungo termine”.

Attenzione alla salute e alla gestione patrimoniale

Un altro elemento distintivo di BG Stile Esclusivo è la gamma di servizi per la salute, pensati per offrire un supporto concreto e immediato ai clienti. La polizza include la possibilità di accedere a un servizio di teleconsulto medico attivo 24 ore su 24, a consulenze specialistiche di telemedicina e a sconti e priorità presso strutture sanitarie convenzionate con Generali.

Sul fronte della gestione patrimoniale, sono previste soluzioni avanzate per il ribilanciamento degli investimenti, la possibilità di impostare un piano di decumulo e la facoltà di restituire il capitale agli eredi in modo dilazionato nel tempo.