Autostrade, Corte dei conti: via libera decisivo alla vendita da parte di Atlantia al consorzio Cdp-fondi

Passo avanti decisivo nella vendita di Autostrade per l’Italia (Aspi) da parte di Atlantia al consorzio formato da Cdp Equity insieme ai fondi Blackstone e Macquarie. La Corte dei conti ha dato il via libera all’operazione da circa otto miliardi di euro:

“La sezione centrale di controllo preventivo di legittimità – si legge in una nota della magistratura contabile – ha ammesso al visto di legittimità il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili concernente l’approvazione dell’Accordo transattivo tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed Aspi e la delibera Cipess recante il parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica con Autostrade per l’Italia e sul relativo piano economico finanziario. Le motivazioni saranno rese note non appena sarà depositata la delibera nei termini di legge”.